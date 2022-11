Duro Felguera rebaja a 180 el número de sus despidos en las plantas asturianas.

La dirección de Duro Felguera ha realizado a los representantes de los trabajadores una nueva propuesta que pasa por un total de 180 despidos en las plantas asturianas, un número inferior a los 208 que había planteado inicialmente. Además, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía, en la última reunión celebrada este viernes con los sindicatos, la dirección de la empresa ha ofrecido una indemnización a los afectados de 28 días por año trabajado con un tope de 15 mensualidades.

La propuesta se ha realizado en al marco de una larga negociación y resta ahora que los trabajadores puedan validarla en los próximos días. Desde la dirección de la empresa han detectado un "clima favorable" a aceptar el nuevo planteamiento. Confían en la "responsabilidad" de la parte social en favor del acuerdo, después del "esfuerzo" que contiene la última oferta.

Fue a comienzos de octubre cuando comenzó el periodo de consultas entre Duro Felguera y los representantes de los trabajadores después del planteamiento de la empresa de aplicar un ERE que afectaría a cuatro empresas del grupo: DSFA, DFOM, Mompresa y DF IHI. Duro Felguera consiguió el pasado año un rescate de 120 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a los que hay que sumar otros 6 millones que puso el Principado de Asturias en la operación.

El pasado 19 de octubre, presidenta de la SEPI, Belén Gualda, advirtió en el Congreso que no autorizará a la compañía ninguna medida de carácter laboral que no esté acordada con la representación de los trabajadores. "El fondo no va a autorizar ninguna medida que no haya sido acordada con la parte social en relación con el empleo", subrayó Gualda, asegurando que primero "tiene que haber acuerdo con la parte social". "Si no, no vamos a autorizar eso", ha zanjado.