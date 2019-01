Echegoyen descarta la venta de grandes carteras de activos: "No nos compensa"

Sareb no tiene interés en vender más grandes carteras. Así lo ha destacado el director ejecutivo de la compañía de capital público, Jaime Echegoyen, en el quinto Encuentro del sector inmobiliario que organizan IESE, Tinsa y Savills Aguirre Newman. La razón, según ha confirmado el propio ejecutivo, reside en las matemáticas. "No nos salen los números". "No nos compensa", remarcaba.

La situación económica de Sareb no permite a la compañía vender grandes carteras inmobiliarias, ya que este hecho supondría el deterioro total de las cuentas de la firma. ¿Por qué? Los grandes compradores institucionales exigen importantes rebajas a la hora de comprar carteras de varios millones, algo a lo que la Sociedad de Reestructuración Bancaria no puede hacer frente por la forma en que sus activos llegaron a la firma. Los descuentos con los que se venden habitualmente estos activos se sitúan entre el 55% y el 65% de su precio de origen.

Sareb heredó los activos de las antiguas cajas de ahorros con problemas a un precio más que elevado. Y a pesar de las provisiones que ha ido realizando desde el año 2012 siguen sobrevalorados frente a los del sector financiero, por lo que no puede poner el mismo precio a sus propiedades que los grandes bancos que en el último año se han dedicado a 'limpiar de ladrillo' sus balances. La gran diferencia es que los bancos han podido conseguir capital en el mercado para elevar las coberturas, mientras que Sareb tiene cerrada esta vía.

El ejemplo de las palabras que este mismo jueves ha pronunciado Echegoyen es la paralización del Proyecto Alpha. Tras haber mantenido conversaciones con grandes fondos, la sociedad decidió aparcar el pasado mes de julio la venta de hasta 20.000 millones de euros en deuda inmobiliaria al considerar que la operación no haría más que lastrar su balance.

Como consecuencia de esto, Sareb ha tomado un nuevo rumbo y según las palabras de su propio directivo, "buscamos a alguien pequeño que me deje algo de margen para hacerlo realmente bien". Por ello, han centrado todos sus esfuerzos en la venta a través de su propia plataforma de internet que, por ahora, ha dado como resultado unas ventas de 250 millones de euros.

El desarrollo de este marco de desagüe de activos va creciendo poco a poco. De hecho, según admite el propio Echegoyen, "empezamos vendiendo a 'family and friends' y ahora ya entran fondos pequeños y algunos promotores", resalta, para después volver a insistir, "necesitamos que esto funcione de verdad".