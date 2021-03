China Three Gorges se hace fuerte en el Consejo General de Supervisión de EDP

China Three Gorges (CTG) se hace fuerte en el Consejo General de Supervisión de EDP pese a haber rebajado su participación en el capital de la entidad. La paradoja que encarna el fondo chino se entiende por dos movimientos clave con fuertes implicaciones en el día a día del máximo órgano de control interno de la sociedad. China Three Gorges ha 'sacado brillo' al 19% de su participación para 'expulsar' de dicho órgano -donde ya tenían cinco representantes- a aquellos accionistas con menos de un 2% del capital social de la entidad. Además, el fondo ha conseguido rebajar de veinte a quince los miembros que a partir de ahora compondrán el Consejo de Supervisión de la empresa.

La citada maniobra dejará fuera del organismo encargado de la supervisión, el control y el asesoramiento de la actividad de gestión de EDP a accionistas como Mubadala -que participa en EDP a través de Senfora BV- o Sonatrach, así como a varios consejeros independientes que hasta ahora formaban parte del consejo supervisor de la compañía. En paralelo, el organismo de control incorporará además un nuevo consejero independiente nombrado a instancias del fondo chino, con lo que la estatal China Three Gorges pasará de sumar cinco representantes sobre un total de veinte miembros a aglutinar de manera efectiva seis consejeros sobre los quince que formarán finalmente el organismo.

El peso proporcional de China Three Gorges en el Consejo de Supervisión de EDP crecerá de un 25% a un 40%. La tendencia se invierte si se atiende a la evolución de la posición del fondo chino en el accionariado de la compañía. A mediados del pasado enero, CTG se desprendió del 2,52% de los títulos del grupo portugués en una colocación privada -traspasó 100.000 acciones a inversores institucionales- por la que el primer accionista de la entidad ingresó 534 millones de euros. Tras la operación, la participación del fondo quedó en un 19%.

CTG efectuó dos operaciones anteriores en la sociedad que pilota Miguel Stilwell de Andrade durante el pasado ejercicio. En febrero del año de la Covid-19 se desprendió de un 1,8% del capital. Para compensar esta rebaja de su participación en la sociedad portuguesa, el fondo suscribió 66,7 millones de acciones por un valor conjunto de 220,27 millones de euros en el aumento de capital que llevó a cabo la compañía. Al cierre de 2020, la compañía logró conservar su posición del 21,47 % del capital social de EDP.

En el arranque de 2021, China Three Gorges se desprendió del 2,52% de su participación en EDP mediante una colocación privada por la que ingresó 534 millones y rebajó su posición al 19%

En 2019, CTG lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de la entidad lusa. Pese a que las negociaciones se extendieron durante más de un año, la operación encalló en el rechazo de la junta de accionistas al desblindaje de los estatutos de la compañía, condición que el fondo impuso para seguir adelante con la oferta de compra. Entonces todo apuntaba a que China Three Gorges iría retirándose progresivamente del accionariado. De hecho, los intereses internos de la empresa se inclinaban por que el inversor chino rebajase su posición hasta un máximo del 10%.

Contra todo pronóstico, el fondo estatal chino ha logrado mantenerse como principal accionista de la energética, posición que ostenta desde diciembre de 2011, año en que aterrizó en EDP. El Gobierno luso vendió a China Three Gorges su participación mayoritaria en la eléctrica por un monto total de 2.700 millones de euros, con lo que el fondo se hizo con el 21,35% del capital. La operación se enmarcó en el despegue masivo del Gobierno portugués de varias empresas públicas -como la aerolínea TAP o la petrolera Galp-, un proceso de privatización impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como contrapartida por el rescate financiero derivado de la Gran Recesión.

En los últimos años, China Three Gorges ha avanzado en su desinversión en EDP con operaciones puntuales que, sin embargo, no han sido suficientes para desplazar al fondo asiático de su posición de control en la empresa portuguesa. Los últimos cambios en el seno del Consejo de Supervisión asientan -y elevan- el dominio de CTG en la entidad. El organismo de control interno se quedará sin buena parte de sus consejeros independientes y sin ninguno de los accionistas minoritarios de la compañía. Al otro lado, el resultado dejará a CTG con cinco consejeros dominicales y un independiente nombrado a instancias del propio fondo, cuyas decisiones pueden volver a ser decisivas para entender el futuro de una empresa que, no se olvide, es uno de los principales operadores en el mercado eléctrico español.