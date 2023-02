EDP Renovables pelea con Endesa por la conexión de un parque eólico de 18 MW.

EDP Renovables (EDPR) ha chocado con E-Distribución Redes Digitales por el acceso a la red de distribución de energía eléctrica de su parque eólico Miraviejas, de 18 megavatios (MW) de potencia, en la subestación de Nenernov 66 kV (Huelva). Todo comenzó en febrero del año pasado, cuando la compañía portuguesa solicitó el acceso a la filial de Endesa en base a que la capacidad disponible en ese momento para dicha subestación era de 22,1 MW, y que luego se mantuvo durante todo el mes de marzo.

De su lado, E-Distribución solicitó a Red Eléctrica el informe de aceptabilidad y, con fecha 19 de abril, notificó la denegación del permiso de acceso a la instalación "por no resultar viable la conexión en el punto solicitado". Este documento es necesario para todas las instalaciones que superen los 5 MW de potencia.

EDPR se dirigió así a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considerando que, en el supuesto de que hubieran existido otras solicitudes de acceso preferentes (admitidas y no resueltas) sin publicar por parte de la distribuidora, se le otorgue un "derecho de acceso preferente sobre la futura capacidad que pudiera aflorar en la subestación" y "en compensación por los perjuicios ocasionados".

La empresa se escuda en la Resolución CFT/DE/042/19, mediante la cual la CNMC le reconoció durante un año el derecho de acceso prioritario respecto a cualquier capacidad nueva que saliera del nudo de Carmona 400 kV "por falta de diligencia de REE durante la tramitación de solicitudes". El regulador luego le desestimó la solicitud de ampliación.

Defensa de la distribuidora

Volviendo al parque eólico Miraviejas, E-Distribución alegó que, según lo dictado por la propia CNMC en distintas resoluciones, "los valores de capacidad de acceso disponible se publican únicamente como referencia y no como valores garantizados, por lo que las capacidades disponibles publicadas en los nudos son meramente informativas, y en ningún caso presupone que deba existir capacidad en el punto solicitado". La distribuidora de Endesa confirma así que no se publicaron capacidades admitidas y no resueltas para el punto Nenernov 66 kV, ya que estas se presentaron para otros nudos de la red de influencia, de lo que sí se ha ido informando entre agosto de 2021 y la fecha de solicitud de EDPR.

En cuanto a la falta de remisión del informe de Red Eléctrica, E-Distribución señala que actuó correctamente, dado que no existía ya capacidad en la red de distribución, comunicando a EDPR la denegación de capacidad dentro del plazo establecido legal. La compañía también remitió a Competencia el listado de todas las solicitudes de acceso y conexión en el punto afectado desde julio de 2021 hasta la fecha de la solicitud de EDP. En concreto se presentaron 173 solicitudes con una potencia total de 898 MW, de los que se concedieron 76 MW, por lo que no quedó capacidad disponible para el grupo luso.

La última solicitud de acceso que obtuvo el permiso de acceso con anterioridad a la instalación objeto de conflicto, es una de autoconsumo con venta de excedentes, con fecha 21 de febrero de 2022. La CNMC apunta en su resolución de conflicto que E-Distribución retiró "de forma correcta" la solicitud del informe de aceptabilidad al comprobar que no había capacidad en su propia red, evitando así retrasos en posteriores requerimientos.

El organismo que preside Cani Fernández también explica que el nudo Nenernov 66kV es subyacente al nudo de la red de transporte Costa de la Luz 220 kV y que este no tenía capacidad cuando se registró la solicitud de EDPR -y sigue sin tener tras la nueva planificación-. "Aunque se estimara el presente conflicto y se reconociera el derecho de acceso en la red de distribución, la solicitud de acceso y conexión con estas características (nudo y potencia) resultaría igualmente denegada por no existir capacidad suficiente en la red de transporte", subraya Competenica.

Argumentos de la CNMC

La CNMC tampoco compra el argumento de EDPR de que al haber publicado E-Distribución una capacidad disponible de 22,1 MW, debía haberle otorgado los 18 MW que solicitaba. "Si en un nudo hay publicados 22 MW como capacidad disponible como era el caso, la primera solicitud, no en el nudo, sino en alguno de los nudos con influencia se llevará la capacidad correspondiente y restará no solo del nudo en que se pretende conectar, sino del resto de los nudos con influencia, disminuyendo la capacidad máxima disponible. Esta forma de evaluar conduce, en un caso como el presente, al agotamiento de la capacidad en toda una zona de influencia, sin que en el propio nudo se haya otorgado acceso a ninguna instalación", argumenta.

Por el contrario, EDPR alega que no se ha presentado el documento técnico que "supuestamente acredita la saturación". En su opinión, este hecho "genera indefensión". Tras la desestimación del conflicto por parte del consejo de la sala de supervisión regulatoria de la CNMC, la empresa portuguesa ha agotado la vía administrativa y solo puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El fuerte despliegue de las energías renovables provoca que se entren en la CNMC conflictos de acceso día tras día.