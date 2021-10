El Barcelona New Economy Week pone sobre la mesa los retos del sector retail

El Barcelona New Economy Week (BNEW), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha celebrado este miércoles su tercer día de encuentros multisectoriales seguidos por más de 12.000 participantes de forma física y online.

En el marco de BNEW Logistics, se ha celebrado una sesión sobre la multimodalidad desde el punto de vista ferroviario en la que han participado Aitor Vieco, director de El Mercantil, como moderador; Josep Maria Cruset Domènech, presidente del Port de Tarragona; Isidre Gavín, secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya; Joan Carles Salmerón, director de Terminus Centre d’Estudis del Transport; Jordi Torrent, jefe de estrategia del Puerto de Barcelona; y Enric Ticó, presidente y director ejecutivo de Cimalsa.

En el contexto de la sesión, Ticó ha anunciado la licitación de la gestión de la terminal multimodal de Vilamalla y de la comercialización de LOGIS Montblanc. Además, la tercera jornada de la segunda edición de BNEW también ha destacado por sus programas de Real Estate y eCommerce.

Por una parte, BNEW Real Estate ha acogido un debate -nuevas interacciones entre propietario e inquilino, hacia un mercado flexible- donde se han planteado cuestiones como: qué buscan los minoristas o cómo es la nueva demanda de espacio para oficinas. La sesión ha contado con ponentes como Ismael Clemente Orrego, CEO de Merlin Properties, y Anna Gener Surrell, CEO de Savills Aguirre Newman.

Ismael Clemente ha señalado durante la sesión en que "el retail de calle en moda y complementos está bajando porque el consumo está migrando a online, pero hay segmentos como salud, deporte, belleza, que están creciendo e implantándose en tiendas físicas. Una salida podría ser darle uso residencial a esos espacios excedentes, como ya sucede en grandes ciudades como Londres". Además, Clemente ha añadido que, "al contrario de lo que la gente pueda pensar, en torno al 74% de nuestros clientes en centros comerciales son pymes o autónomos, no tanto grandes marcas".

Por otra parte, en BNEW Ecommerce ha tenido lugar una sesión bajo el título 'El reto de ofrecer una experiencia omnicanal e hiperpersonalizada sin fisuras', la cual ha debatido sobre cómo repensar la personalización cuando se trata de la arquitectura informática o el aumento del comercio por voz. En la sesión han participado reputadas voces, tales como Jörg Heinemann, jefe de Innovación y Digitalización de OTTO, Guillermo Corominas Palomar, director de comunicación y del área cliente de Mango, Evan Lai, directora general del oeste de Europa de Foreo, y Marta Plana, consultora de estrategia digital en TWCI (Two worlds collaborative intelligence), quien ha ejercido de moderadora.

Durante la sesión, Evan Lai ha señalado que "aplicamos la tecnología no sólo para la fabricación de los productos sino para conectar con los consumidores. En España, uno de los retos que tenemos es compararnos con los líderes del sector beautytech. Nosotros utilizamos datos para poder conocer a los consumidores antes incluso de que ellos se den cuenta de sus necesidades y hacerles propuestas personalizadas que puedan resultarles útiles estar en BNEW es debatir la forma en la que van a ser nuestras vidas en el futuro".

Asimismo, Guillermo Corominas ha apuntado que "nosotros analizamos las tendencias viendo lo que hacen las compañías de diferentes sectores. Nuestro gran reto es poder personalizar las ofertas, por ejemplo, proporcionando un servicio distinto a cada persona que venga a nuestra tienda. Gracias a la inteligencia artificial y a otras tecnologías, a final de año el plan de comunicación para cada usuario es distinto, ya que cambian los emails que se envían a cada uno, las ofertas que reciben, etc. Hay muchos ingenieros tecnológicos en la casa para que sigamos avanzando en esta línea".

De esta forma, todos los expertos han coincidido en la importancia de conectar con el consumidor aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología y facilitarle el proceso de compra interrelacionando el canal físico y online.

Nadia Calviño preside la entrega de premios a la Mejor Innovación

En la tarde de este jueves, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, presidirá la entrega de los premios a la Mejor Innovación en cada uno de los sectores empresariales representados en el evento, como muestra de apoyo al valor de la colaboración público-privada para la recuperación económica. El acto de entrega también contará con la presencia de Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, y Blanca Sorigué, directora general de la entidad.

Entre las 72 startups nacionales y extranjeras participantes, los proyectos emprendedores que recibirán esta tarde el galardón serán Decoditive (e-commerce), startup que ofrece soluciones de análisis de neuromarketing para las empresas; Newe (logística), plataforma de gestión de alquiler y logística directa e inversa; The Predictive Company (real estate), que utiliza la inteligencia artificial para analizar los consumos no residenciales; Utvyakta Ab (industria digital), proveedor IoT especializado en habilitar la inteligencia de los compresores de aire, (industria digital).

También se encuentran Alén Space (zonas económicas), dedicada al desarrollo en todas las etapas, software y hardware, diseño y construcción de satélites artificiales; Advanced Air Mobility, (movilidad), soluciones avanzadas para la movilidad aérea personal con el objetivo de redefinir una nueva era del transporte al trabajo; The Blue Box Biomedical Solutions, (ciencia), una nueva solución basada en la inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama de forma no invasiva y no irradiante; Econcrete (sostenibilidad), que ofrece soluciones sostenibles para infraestructuras costeras y marinas que proporcionan productos de hormigón totalmente constructivos y rentables; y Opground (talento), la primera plataforma reclutadora virtual.