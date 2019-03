El consejo de Dia carga contra Fridman: si fracasa su opa puede haber disolución

"El aumento de capital propuesto somete a los accionistas de Dia a una difícil disyuntiva". Con estas palabras, el Consejo de Administración de la cadena de supermercados ha vuelto a pronunciarse sobre la propuesta de aumento de capital del grupo planteada por LetterOne y el inversor ruso Mikhail Fridman.

Según ha informado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el consejo asegura que, "si no resulta aprobada la ampliación y la opa no tiene éxito", la sociedad puede quedar privada "de la estructura de capital estable que necesita y tenga que enfrentarse a las consecuencias adversas, que podrían determinar su inviabilidad y su disolución". Así, el consejo le ha respondido argumentando que la operación lanzada "no garantiza" que las necesidades y obligaciones del grupo a corto plazo "queden debidamente atendidas y resueltas", ya que "no hay certeza" de que su propuesta permita restablecer el equilibrio patrimonial de Dia.

Esta respuesta llega apenas unas semanas después de que Letterone arremetiese contra el plan de recapitalización propuesto por el consejo de la compañía, ya que consideraba que tiene un "potencial efecto dilutorio" de los accionistas, arrebatándoles la opción de vender a los 0,67 euros por títulos en los que Fridman valoraba su opa.

"Recapitalización insuficiente"

En caso de que la opa fuese finalmente aprobada, el consejo cree que el importe de la recapitalización no sería suficiente para cumplir con los acuerdos alcanzados con la banca acreedora, además de que podría provocar retrasos y otros incumplimientos de sus compromisos.

Además, considera que no permite participar a todos los accionistas del potencial de creación de valor de la compañía, ya que se condiciona a que acuda al menos el 50% del capital a la opa y a que Dia no emita nuevas acciones y otros instrumentos antes del anuncio del resultado de la operación. "De no cumplirse estas condiciones (entre otras previstas por LetterOne), la opa podría quedar sin efecto, por ejemplo, en el caso de que, pese a no votar LetterOne a favor, resultase aprobado el aumento de capital propuesto por el consejo y este se llevase a efecto", argumenta la compañía.

Por último, considera que "somete a los accionistas a una difícil disyuntiva" de optar por respaldar su propuesta y aceptar la OPA o no aceptarla y apoyar la propuesta de aumento de capital del consejo, con el riesgo de que, si ninguna de las dos tienen éxito, Dia quede privada de la estructura "que necesita" para enfrentarse a las consecuencias "adversas" que podrían determinar su "inviabilidad y disolución".

El ultimátum

Hace unas semanas, el socio director de L1 Retail, Stephan DuCharme, también lanzó un ultimátum al resto de accionistas ofreciendo, por una parte, la propuesta de Fridman o, por otra, la del consejo que, según él, "no ofrece cambio alguno". DuCharme cree que el aumento propuesto por el consejo "es favorable para los acreedores pero se hace a expensas de los accionistas", ya que facilita el reembolso de la deuda a los acreedores, en perjuicio de la posibilidad de que la empresa disponga del capital y liquidez necesarios para el cambio.

"Pueden optar por respaldar el plan propuesto por el consejo de administración de Dia que no implica cambio alguno en su gobierno corporativo y que prevé un aumento de capital altamente dilutorio o pueden respaldar la ampliación de capital de L1 Retail, que aborda los problemas de gobierno corporativo, es favorable para los accionistas y les ofrece la oportunidad de vender sus acciones a un precio que incluye una prima de 0,67 euros por acción antes de que se requiera nuevo capital", señaló.