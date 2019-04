El consejo de Dia se pone de perfil con la opa de Fridman en espera de los 'galos'

El futuro de Dia está más lejos de despejarse, aunque no consigue hacer desaparecer todas las incertidumbres que sobrevuelan la compañía. El último movimiento en desvelarse es el del consejo de administración, que no se ha manifestado en contra de la oferta de compra (opa) lanzada por el inversor ruso, Mijaíl Fridman, como parecía que iba a ocurrir. Al contrario, según el documento que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su opinión es, simplemente, favorable.

"El Consejo de Administración expresa una opinión favorable sobre ella, por entender que se trata de la mejor alternativa existente para el conjunto de los referidos grupos de interés (stakeholders)", indica al supervisor.

"Dadas las actuales circunstancias de la sociedad, no habiendo ninguna otra alternativa a la fecha de este informe que haya sido respaldada por los accionistas reunidos en la Junta General de Accionistas, y a la luz de los elevados riesgos que conllevaría para la sociedad, sus accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la Oferta no prosperase y que la sociedad y el oferente no estuvieran en disposición de ejecutar el Aumento de Capital de LetterOne", añade.

La dirección de la cadena de supermercados, encabezada por su consejero delegado Borja de la Cierva, no se ha opuesto de forma frontal a los 0,67 euros por acción que propone el magnate ruso, a través de su brazo inversor, Letterone, que ya controla el 29% del capital, a pesar de que en los últimos meses (también en la reciente junta de accionistas) ha defendido planes alternativos, como el propuesto por la propia dirección que apostaba por inyectar 600 millones en el capital de Dia (Fridman aboga por quedarse en 500) para salvar su balance y salir de la situación de insolvencia patrimonial en la que se encuentra actualmente la empresa de distribución.

¿Contraopa a la vista?

Sobre este cambio de posturas del consejo ha influido también la opción de que se presente una contraoferta competidora que llegaría desde Francia. En concreto, ya hay dos nombres propios que se han posicionado en el accionariado de la empresa española, cuando sólo quedan dos semanas para que concluya el plazo de aceptación de la oferta lanzada por Fridman, que vence el próximo 23 de abril.

Se trata, por un lado, de Gregoire Bontoux Halley, integrante de la familia fundadora de Carrefour, la compañía exdueña de Dia, hasta que la segregó en su salto al parqué en 2011. Bontoux es accionista minoritario de la compañía, de la que controla un 3,2% de las acciones. Las tiene a través de la sociedad luxemburguesa Naturinvest. Y ha ido incrementando esta participación porque, hasta hace unos días, cuando mantenía un acuerdo con otros minoritarios para sindicar sus acciones, su participación era un 0,4% inferior.

Por otro lado, la gestora francesa de 'hedge funds' Boussard & Gavaudan (B&G), liderada por dos exbanqueros de Goldman Sachs, que alcanza el 3,8% del capital. Una posición, a través de derivados CFDs, que ha ido incrementando en sólo unas jornadas, desde que la CNMV dio luz verde a la opa del magnate ruso hace menos de dos semanas. Todavía no han desvelado si estas participaciones serán suficientes para armar una contraoferta, pero los plazos obligarían a que fuese inminente.

Mira también De Fridman a los 'cortos': el jaque mate de Goldman en Dia en 70 movimientos

De hecho, el propio consejo deja la puerta abierta a una contraoferta al hablar de una "ausencia, a esta fecha, de ninguna otra solución alternativa, de carácter global y de rápida implementación, a la estructura de capital en el escenario de que la oferta no fuese exitosa".

Ventas a la baja y riesgo de insolvencias

La alta dirección de Dia asume la difícil situación en la que se encuentra la empresa, por la situación financiera y patrimonial en la que se encuentra. Y da un adelanto de cómo van sus ventas en el inicio de 2019. "A la espera de la confirmación de las cifras [...] los datos provisionales de la evolución de ventas comparables (like-for-like) en el primer trimestre de 2019 fue de -4,3% a nivel consolidado y de -4,4% en España, con un deterioro progresivo a lo largo del periodo".

Una situación patrimonial que puede derivar en insolvencias si la opa de Fridman no triunfa, lo que desembocaría en problemas para los acreedores, con los que el magnate ruso sigue negociando un pasivo que supera los 1.400 millones. De hecho, el consejo de Dia reconoce que "los asesores financieros contratados por la empresa justifican su respaldo en que Dia está en quiebra técnica y en que, de no salir adelante la operación y la ampliación de capital prevista por LetterOne, podría verse abocada a la disolución".

Ahí, Dia desglosa que Bank of America Merrill Lynch el precio de la opa es razonable ('fair'), desde un punto de vista financiero, para los accionistas. En cambio, Rothschild & Co estima que no es un precio razonable. Fridman propone 0,67 euros por acción (este martes ha cerrado la sesión en 0,66) y, en varias ocasiones ha recalcado que no tiene intención de elevar su propuesta.