El Corte Inglés y Matutes revolucionan su cúpula hotelera tras no vender Ayre

Revolución en el consejo de FST Hotels. La sociedad, participada al 50% por El Corte Inglés y la familia Matutes, ha renovado su cúpula directiva tras no culminar con éxito la venta de los hoteles cuatro estrellas de Ayre tras dos intentos. Además, lo ha hecho en pleno parón absoluto del sector como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Con este 'cóctel', se prevé un año complicado para la compañía que reportó buenos resultados el pasado ejercicio.

La marcha de FST Hotels ha sido positiva hasta el parón por la Covid-19. La sociedad logró unos ingresos de 30,08 millones de euros en 2019, en línea con los 29,64 millones del año anterior. La mejor noticia fue que su beneficio se disparó hasta los 7,17 millones frente a los 5,47 millones logrados en 2018, según recogen las cuentas anuales presentadas por El Corte Inglés, que ostenta un 50% del capital y el 50% restante pertenece al grupo de empresas de la familia Matutes.

Esta buena marcha no ha servido para mantener sin cambios su 'hoja de ruta' y han decidido remodelar el consejo de administración de la sociedad hotelera. La primera salida (y más lógica) ha sido la de Jesús Nuño de la Rosa. El que fuera presidente interino tras el cese de Dimas Gimeno y, posteriormente, CEO, decidió abandonar la compañía de grandes almacenes fundada por Ramón Areces a comienzos de este año tras más de 31 años en el grupo.

El cese de Jesús Nuño de la Rosa en FST Hotels se suma a otros como el de Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, ambos consejeros en El Corte Inglés, o el de Jorge Pont Sánchez, administrador único de la sociedad Garanair, que tiene el 50,1% de los derechos políticos de la aerolínea Iberia. Por su parte, el único cambio realizado por la familia Matutes ha sido la marcha de Antonio Matutes Mestre, primo de Abel Matutes Jr.

Estos ceses o salidas han provocado que haya nuevas incorporaciones al consejo, con dos 'sillones' más tras modificar los estatutos sociales de la sociedady dejar vacante los puestos de vicepresidente (era Carlos Martínez Echavarría) y consejero delegado mancomunado (era Jesús Nuño de la Rosa). Las nuevas incorporaciones son Víctor del Pozo, CEO en El Corte Inglés, junto a dos responsables del área financiera como Javier Rodríguez-Arias Ambrosini y Óscar Fernández de Llano, y Javier Catena, al frente de la inmobiliaria del grupo. Además, también incorporan a Guillermo Arcenegui, director de hostelería del grupo de almacenes. Por su parte, Palladium Hotel apenas ha realizado cambios puesto que ha dado entrada a su CEO, Jesus Manuel Sobrino, junto con Salvador Ortiz de Montellano, CEO en Grupo Empresas Matutes.

Estos cambios en el consejo se producen tras no llevar a cabo la venta de los hoteles de Ayre. De hecho, la sociedad FST Hoteles se escindió en dos sociedades a finales de 2018 como son la propia FST Hotels y Only You Hotels. Esta segunda compañía agrupa tres hoteles urbanos en Madrid y Valencia bajo dicha marca y su marcha no es la esperada. Sus ingresos han caído de 39,8 a 33,6 millones de euros durante 2019 y su beneficio retrocedió de 8,3 a solo 5,81 millones. De hecho, tuvo que llevar a cabo una ampliación de capital por 5,9 millones de euros a mediados del mes de abril.

Primer hotel medicalizado

Ambos negocios hoteleros, en los que El Corte Inglés y la familia Matutes ostentan un 50% cada uno, acusarán el impacto de la Covid-19 y la caída del turismo, que no se salvará ni en la 'temporada de verano'. De hecho, uno de sus activos más emblemáticos como es el Ayre Gran Hotel Colón fue el primer hotel que acabó medicalizado en nuestro país "con 365 cuartos más para ganar la guerra", según destacó Abel Matutes Prats, presidente de Palladium Hotel Group. De hecho, dicho establecimiento será el 'refugio' para los turistas que den positivo por coronavirus a su llegada a la capital de España.

Recientemente, Abel Matutes también era noticia y por cambios en el consejo de otra de sus sociedades, Mabel Capital, dedicada al mundo de las inversiones. El empresario decidía dejar de ser administrador único y creó un consejo de administración en el que estaba junto al cofundador de la firma, Manuel Campos Guallar, mientras que su socio el famoso tenista Rafa Nadal, optó por incluir a su padre, Sebastián Nadal, tras comprar el 33% a comienzos de este año.