El Corte Inglés respalda su rating fuera del 'bono basura' con su inmobiliaria

El Corte Inglés ha decidido reforzar aún más su liquidez tras el impacto de la Covid-19 en nuestro país. El grupo de grandes almacenes presidido por Marta Álvarez ha lanzado una emisión de bonos senior por 600 millones de euros y lo más llamativo de esta colocación ha sido la entrada del BCE como inversor. Esta irrupción se produce como consecuencia de la nota como grado de inversión otorgada por S&P gracias, entre otros motivos, a su firma inmobiliaria creada a finales del año pasado y que bautizó como El Corte Inglés Real Estate. La propia compañía así lo ha reconocido ya que ha señalado en su documentación enviada al Mercado Alternativo de Renta Fija (MAB) que "los bonos estarán garantizados por ciertas filiales".

El objetivo de El Corte Inglés Real Estate forma parte de la estrategia para aportar un mayor valor añadido a sus inmuebles, que están valorados en más de 17.000 millones de euros por Tinsa, y mejorar la rentabilidad del grupo. Este último pilar, el de aumentar los resultados, ha quedado palpable con su última decisión: respaldar la colocación de los bonos con dicha firma inmobiliaria. Dicha compañía goza de mejores perspectivas para las agencias de rating que la matriz (en 'bono basura'), como ha recalcado S&P, lo que hace que el coste de la operación sea menor y el éxito de la operación más sencillo. Finalmente, así ha sido ya que ha logrado que la demanda supere en cuatro veces la oferta.

La agencia de rating Standard & Poor's ha dado una calificación de 'BBB-' a esta emisión, por lo que la ha situado un escalón por encima de la nota que le otorga a la matriz, que es de 'BB-' o 'bono basura'. La obtención de este grado de inversión, o 'investment grade' en la jerga financiera, ha permitido al Banco Central Europeo (BCE) comprar deuda del grupo fundado por Ramón Areces. ¿El motivo? Cumple con los criterios de elegibilidad para el Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP) o el Programa de Compra de Activos (APP) debido a que, al menos, una agencia de calificación le da nota de aprobado.

La firma de rating estadounidense fundamenta su calificación para dicha emisión en la solidez y el poco endeudamiento del gigante inmobiliario del grupo, que tiene una capacidad para generar deuda moderada. A su juicio, este colocación y alguna otra (si decidiera llevarla a cabo) no afectarían a su calificación siempre y cuando no cree una deuda sustancial con dicha entidad ya que, en caso de generarla, sufriría una rebaja de rating. De hecho, los analistas de S&P abren la puerta a que se produzca una escisión en El Corte Inglés Real Estate de parte de sus activos no ligados a su actividad de centros comerciales, que irían a parar a una nueva sociedad.

Moody's, que ha otorgado una calificación de 'bono basura' a la colocación, señala ciertos riesgos para el grupo presidido por Marta Álvarez. Sus analistas advierten, en su último informe, de la alta incertidumbre sobre el entorno sanitario, macroeconómico y comercial para el sector minorista en España en los próximos 12 meses. "Si bien nuestro escenario base supone una recuperación gradual continua de las ventas de ECI en el tercer y cuarto trimestre de 2020, un nuevo bloqueo, una disminución en la confianza del consumidor o medidas restrictivas de distanciamiento social en España son riesgos clave a la baja para nuestro escenario base".

Fitch, la tercera agencia de rating en discordia, ha emitido también un análisis en el que destaca la flexibilidad financiera que le proporciona al grupo sus activos inmobiliarios. No obstante, esgrimen que "durante los próximos tres años, vemos incertidumbre sobre el ritmo y la forma de la recuperación económica en España, lo que podría retrasar la senda de desapalancamiento de El Corte Inglés". De ahí que mantengan su perspectiva como negativa y el rating de la nueva emisión en 'BB+', en 'bono basura' ya que se sitúa un escalón por abajo del grado de inversión.

Blindaje de liquidez contra la Covid

El Corte Inglés ha llevado a cabo esta emisión de bonos por 600 millones de euros para "fines corporativos, incluido la cancelación o amortización de su deuda en el momento de su vencimiento", tal y como señaló la compañía. El grupo tiene una deuda de alrededor de 4.000 millones que consta de 690 millones en pagarés, 600 millones en pagarés no garantizados de Hipercor, 900 millones de líneas de crédito senior, 975 millones de un préstamo sindicado ICO 2020, 285 millones de pagarés del MARF y 177 millones de pagarés de empleados, según recoge S&P, venciendo estos últimos en menos de doce meses.

Además, con esta emisión de bonos El Corte Inglés se blinda ante otro posible confinamiento ya que dispondrá de 2.900 millones de euros de liquidez. El grupo cuenta con 685 millones de euros en efectivo en el balance al 31 de agosto de 2020, 1.100 millones de euros de línea de crédito renovable no utilizada con vencimiento en 2025, 406 millones de euros de línea de crédito renovable sindicada con vencimiento en 2021 y los 600 millones que ha emitido ahora en bonos.