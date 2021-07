El 'duopolio' Facebook-Google absorbe 8.281 dólares al segundo en publicidad

La última semana de julio ha tenido un ritmo frenético, impulsado por las presentaciones de resultados financieros de las principales empresas a nivel mundial, donde todas las 'big tech' han registrado beneficios multimillonarios. Sin embargo, los de Alphabet, la matriz del gigante tecnológico Google, y Facebook han destacado por encima del resto en un apartado muy rentable: el de la publicidad online. Su cuota de mercado gana cada vez más peso en todos los países en los que operan. Entre los dos han ganado en 3 meses 64.400 millones de 'billetes verdes' gracias a esta fuente de ingresos, a una media de 8.281 dólares por segundo. Desde algunos reguladores, como la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), ya advierten que existe un grave problema por el poder hegemónico que ejercen estos dos gigantes sobre el resto de competidores.

Alphabet, que engloba otros servicios de Google además de su buscador, como Gmail o YouTube, ha multiplicado por 2,6 sus beneficios netos en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 18.525 millones de dólares (15.612 millones de euros). Ha sido la segunda 'big tech' que más ha ganado en el último trimestre, solo por detrás de Apple y sus 21.744 millones de dólares. Por su parte, Facebook también ha doblado sus beneficios netos hasta los 10.394 millones de dólares (8.759 millones de euros) entre abril y junio.

Sin embargo, es en el apartado de la publicidad online donde han marcado diferencias. Alphabet declaró que en estos tres últimos meses ha ganado 35.845 millones de dólares (30.209 millones de euros) a modo de ingresos derivados por anuncios a través de su motor de búsqueda, lo que implica un aumento del 69% con respecto al mismo periodo del año anterior. Cada semana, las cuentas del buscador se han engordado cerca de 3.000 millones de dólares solo a través de los anuncios online, mientras que el cálculo mensual asciende a 12.ooo millones de 'billetes verdes'.

A estas cuentas se le deben sumar los ingresos que le aporta la publicidad del canal de vídeos YouTube, que se ha incrementado un 84% con respecto al mismo periodo del año pasado, ascendiendo hasta los 7.002 millones de dólares en tres meses. Así, si se suman los ingresos publicitarios que aporta YouTube y los derivados por anuncios a través del motor de búsqueda, la cantidad que ingresa la firma con sede en Mountain View (California) asciende a 3.500 millones a la semana, 14.300 millones al mes o un total de 171.346 millones de dólares al año (144.407 millones de euros).

El caso de la compañía fundada por Mark Zuckenberg es similar. Sus ingresos publicitarios han crecido un 56% y ha ganado 28.580 millones de dólares (24.086 millones de euros) estos últimos tres meses, a una media semanal de 2.380 millones e ingresando 9.500 millones cada 30 días. De mantener esta media, la cual es probable que aumente, Facebook habrá recibido para final de año 114.320 millones de dólares (96.364 millones de euros).

Para situar estos datos con perspectiva, entre las dos amasarán 240.771 millones de euros únicamente por su publicidad online al término del curso, o lo que es lo mismo, un 41% del total del valor de todas las empresas englobadas en el Ibex35. Además, únicamente contando lo que recibirá Google, la cantidad es similar al valor total de los cinco principales bancos englobados en el índice español (Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell), cuya capitalización agregada suma 152.284 millones de euros.

Estas exuberantes cifras tienen como principal explicación la situación de las compañías en el mercado con respecto a sus competidores. La Unión Europea decidió el pasado junio iniciar una investigación en profundidad contra Google ante la sospecha de posibles prácticas monopolísticas en relación a su negocio de publicidad online. "Recaba datos para usarlos con propósitos publicitarios, vende espacio publicitario y actúa como intermediario en la publicidad en línea. Así que Google está presente en casi todos los niveles de la cadena de suministro para la visualización de anuncios en Internet", dijo la vicepresidenta comunitaria y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

A ello se le debe añadir la multa de 4.340 millones de euros que Google recibió en 2018 de la UE por "imponer restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para cimentar su posición", que será recurrida en septiembre. Además, el pasado mes de junio el estado francés impuso una sanción de 220 millones de euros a Google por realizar prácticas que impedían a sitios webs y aplicaciones vender sus espacios publicitarios a otras empresas de publicidad. Así, ya ha dejado de ser un secreto que la fórmula de Google y Facebook para aumentar en miles de millones sus beneficios año tras año es ejercer un duopolio dentro del mercado -donde Google tiene más influencia-, sin embargo, los estados y organismos internacionales carecen de un marco legal efectivo para frenar la maquinaria del potente buscador.

En España absorben el 70% de los ingresos por publicidad

Esta misma semana la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) presentó un informe en el que denuncia que España cuenta con un grave problema en materia de competencia. En su primer estudio sobre el mercado de la publicidad en línea, el organismo determina que Google (50%) y Facebook (20%) se repartieron el 70% de los 3.400 millones de euros de ingresos que tuvo el sector en 2019, es decir, 2.380 millones fueron a parar a sus cuentas bancarias. Además, la publicidad en motores de búsqueda general supuso unos 1.500 millones de euros, de los que Google absorbió más del 90%, evidenciando un problema monopolístico.

El informe hace hincapié en la falta de transparencia con la que funciona este mercado y remarca que, debido a las economías de escala del sector, la concentración del mismo no tiende a disminuir, sino "todo lo contrario", por lo que a su juicio urge establecer un mecanismo legal eficiente para frenar estos gigantes tecnológicos y su posición de poder sobre el resto de competidores. Además, esta situación no es particular de España, sino que sucede en la mayoría de países de manera muy similar y provocan un debilitamiento de las empresas del sector. El 30% del 'pastel' de ingresos publicitarios se lo tienen que repartir los medios de comunicación escritos, las radios y las televisiones, ajustando cada vez con mayor agresividad los márgenes y obligándoles a seguir las normas que dicta el duopolio compuesto por Facebook y Google.