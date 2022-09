El Gobierno advierte a las energéticas para que no compren más gas a Rusia

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido este martes que el Gobierno ha lanzado una advertencia a las empresas energéticas que están comprando metaneros con gas licuado del petróleo a Rusia. Deben dejar de hacerlo a medio plazo, ante la necesidad de cortar cualquier dependencia de ese mercado a futuro. Ribera reacciona así a los datos sobre compra de gas a nivel mundial que demuestran que Rusia ha sido uno de los principales proveedores de España en julio y agosto, a pesar de que haya sido Francia su principal cliente en Europa en ese periodo, tal y como adelantó La Información este verano.

La ministra no quiso dar demasiada importancia a esas compras de gas licuado a Rusia, por entender que los datos anualizados no se dispararán por encima de una compras de España superiores a la media del 7% del total que se ha mantenido en el último ejercicio, si bien reconoció que es en esta época del año, con falta de viento, olas de calor y escasez hidráulica cuando más se tiene que recurrir a la generación de energía con centrales de ciclo combinado, que tiran de gas y de emisiones de CO2.

Ribera respondía a las preguntas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros minutos después de que la Comisión Europea evitara respaldar a España en su defensa del proyecto de gasoducto MidCat para unir la Península Ibérica con el resto de la UE a través de los Pirineos. Pedía más datos para evaluar la viabilidad de la iniciativa, horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazara de plano relanzar este proyecto. Bruselas mueve así ficha y recuerda a España que debe dar un paso al frente para financiar el Midcat porque existen fondos para el gaseoducto, pero hay que desbloquearlos incorporando su nombre en el listado de Proyectos de Interés Común europeos (PCIs), como publicaba La Información hace dos semanas.

"No podemos dar una posición específica en este momento, hace falta que los Estados miembro y los promotores avancen en el análisis sobre las posibilidades de viabilidad del proyecto y entonces estaremos en medida de dar nuestra opinión sobre un proyecto preciso", ha indicado el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, en una rueda de prensa en Bruselas. "Todo proyecto transfronterizo adicional de infraestructuras que unan la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea necesita más evaluaciones de los países implicados y de los promotores del proyecto, por eso la Comisión no puede tomar posición", ha insistido el portavoz, que ha recordado que el MidCat no forma parte de la lista de Proyectos de Interés Común (PIC).

Ribera ha intentado así hacer valer la propuesta de España defendida también desde Alemania pese a las últimas declaraciones de Macron. "Creo que es importante entender qué ha dicho la Comisión (Europea) y qué no ha dicho. Lo que ha dicho es que se trata de un proyecto que no está en la lista de proyectos de interés comunitario. Porque es cierto que esa lista, que se actualiza con cierta periodicidad, es previa al debate que se ha suscitado en este momento del contexto europeo", ha aseverado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Sin embargo, ha recalcado que el MidCat sí que figura en el anexo de infraestructuras importantes del plan RepowerEu, el cual "adoptaron los jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Comisión Europea antes del verano", ha recordado la titular de Transición Ecológica.

En Bruselas, el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, aseveró que la Comisión Europea no podía dar una "posición específica" en este momento acerca del proyecto dado que "hace falta que los Estados miembro y los promotores avancen en el análisis sobre las posibilidades de viabilidad" del mismo. En ese sentido, Ribera ha hecho hincapié en que "es lógico" que cuando se produce una coincidencia de intereses entre los países (lo cual no ocurre en este caso) por cuyo territorio pasan este tipo de infraestructuras es "sencillo" que puedan avanzar. Sin embargo, también ha defendido la necesidad de plantear este tipo de infraestructuras en un momento "excepcional" y también ha esgrimido que el planteamiento de España para el gasoducto es que el mismo también pueda ser utilizado en el futuro para transportar hidrógeno verde.