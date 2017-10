El Gobierno evita ir a la gala de Planeta en mitad del ultimátum a Puigdemont

Solo un día antes de que Puigdemont responda a la petición de Rajoy sobre si ha declarado o no la independencia de Cataluña, Barcelona celebrará la 66 edición de los Premios Planeta. Se trata del evento literario más destacado de la literatura española, al que cada año acuden varios de los políticos y personalidades más importantes del país, pero este año está marcado por un entorno político tan atípico que ha trastocado toda su programación.



La ‘foto de familia’ de la gala no contará con una presencia de tanta enjundia como la edición del año pasado. En 2016 acudió la plana política española además del Rey Felipe VI, que posó para las cámaras a escasos centímetros de Puigdemont y solo con la Reina Letizia de por medio. Después compartieron mesa y mantel. También estuvieron presentes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el Ministro de justicia Rafael Catalá; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.

Premios Planeta 2016 / Europa Press



Para la gala de este domingo de los Premios Planeta, solo Ana Pastor, hasta el viernes, ha confirmado su asistencia, según confirman fuentes de presidencia del Congreso. “El resto de ministros, hasta hace unos días, no iban a ir. Y no creo que haya cambiado su postura”, añaden. Ni siquiera Méndez de Vigo, ministro de Cultura, que ha alegado motivos personales y salvo cambio de última hora tampoco acudirá a la fiesta que se celebrará en en el Palau de Congressos. Y el que tampoco acudirá será Felipe VI, según fuentes cercanas a la Casa Real.



La representación catalana también será menor que la de 2016. Hasta el viernes, solo dos consejeros de la Generalitat habían confirmado su asistencia y la intención de Carles Puigdemont es la de no estar presente para evitar ser el centro de atención y foco de todas las miradas.



La celebración de la gala estuvo, incluso, en duda. Planeta, la séptima editorial más importante de España, decidió el pasado martes trasladar su sede social a Madrid y salir por primera vez de Barcelona, donde fue fundada en 1949. Aunque esta decisión ya viene de atrás. En 2012, el por entonces presidente y ya fallecido José Manuela Lara, afirmó que “el nacionalismo es un sentimiento, pero despertar el sentimiento anticatalán es otro, por lo que el desenlace puede ser frustrante para la ciudadanía", mientras defendía un hipotético traslado a Madrid. La rueda de prensa previa a la gala siempre ha tenido un gran peso político y empresarial más allá del literario.



Finalmente la gala de este domingo no se ha anulado ni pospuesto, pero la declaración (y suspensión) de la DUI del pasado lunes por parte de Puigdemont y todo lo que ha significado ha supuesto que “la confirmación de los asistentes vaya con retraso”, según aseguran fuentes de la compañía, que aplazan las notificaciones oficiales al sábado. “Vamos a tener que correr”, añaden.



Para más adelante quedan resolver más dudas, la más importante, si el premio volverá a celebrarse en Barcelona o si regresará a Madrid, donde su fundador José Manuel Lara Hernández lo entregó hasta 1959. Lo que sí conoceremos este domingo es el ganador o ganadora, que se embolsará 601.000 euros, y tomará el relevo de Dolores Redondo, con Todo esto te daré.