El Gobierno pide a la Abogacía del Estado que determine si debe autorizar la opa

El Ministerio de Fomento ha encargado a la Abogacía del Estado que detemine si el Gobierno debe autorizar el traspaso de las autopistas de Abertis en el marco de la opa que ha lanzado Atlantia, o si la operación no requiere el 'visto bueno' del Ejecutivo, tal como sostiene esta compañía italiana.



Así lo indicó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna, quien afirmó esta mañana en la jornada "2018: BIM, una realidad para el sector de la ingeniería" que "los abogados del Estado están ya analizando si el cambio de forma indirecta en las sociedades concesionarias de autopistas requiere autorización".



"En todo caso, será el Gobierno de España, y no Atlantia, quien determine si es precisa o no la autorización", añadió el ministro, que asegura que ningún representante o dirigente de la firma italiana se ha puesto en contacto con el Gobierno español desde que se lanzó la opa.



De la Serna ha dicho que, desde el punto de vista del ministerio, "que el posible cambio sea indirecto no implica que no sea necesaria la autorización". Además, ha señalado que, en el caso de pedir autorización, la Abogacía del Estado también deberá determinar cuándo se exigirá: ahora o más adelante, antes de que se haga efectivo el cambio accionarial.



El ministro de Fomento ha indicado que, si se opta por pedir una autorización administrativa, la exigencia se aplicaría también a una eventual opa competidora de ACS.