Los 97 establecimientos de la red nacional de Paradores de Turismo reabrirán sus puertas el próximo jueves, 25 de junio, después de más de tres meses cerrados a cal y canto como consecuencia de las restricciones impuestas por las autoridades para detener la propagación de la Covid-19. Durante todo este tiempo el presidente de Paradores, Óscar López, y su equipo directivo se las han tenido que ingeniar para digerir el desplome a cero de sus ingresos sin la posibilidad de realizar un ajuste de plantilla - el Gobierno vetó los ERTE en las empresas públicas - y manteniendo la parte nuclear de las nóminas de los trabajadores con apenas algún pequeño ajuste. Y lo han hecho, presume Óscar López, sin tener que recurrir ni a la red de seguridad financiera dispuesta por el Estado a través de los préstamos del ICO ni al crédito bancario. En puertas de poner fin al 'cerrojazo' de los últimos tres meses, empieza a mirar con esperanza hacia el futuro.

"Aunque solo sea por el cierre de los tres meses y las restricciones al turismo extranjero, 2020 va a ser un año malo para Paradores, pero lo cierto es que el nivel de ventas está evolucionando muy bien en el segundo semestre. La situación ha cambiado mucho en las últimas semanas. Durante el confinamiento, antes de que el presidente del Gobierno anunciara que iba a haber temporada de verano, vendíamos 50.000 euros al día; después el presidente anunció que los establecimientos abrirían en julio y agosto y que habría temporada turística y empezamos a vender 700.000 euros al día; solo hace unos días que anunciamos oficialmente que abriríamos el 25 de junio y desde entonces hemos empezado a vender un millón de euros al día".

La evolución de la situación ha cambiado también el "estado de ánimo" del staff directivo de Paradores, que hace apenas un par de meses se movía en un escenario central de desplome del 60% de la facturación prevista a final de año y que ahora empieza a vislumbrar un horizonte decididamente más optimista a la luz del ritmo de las reservas en las últimas semanas. "Hay paradores en los que prevemos un porcentaje de ocupación superior al del año pasado. En general la ocupación será menor que en 2019, pero tenemos paradores como el de Muxía (A Coruña) y Mazagón (Huelva) con previsiones de ocupación del 90%". En el lado contrario, establecimientos como el de La Alhambra, en Granada; o el de Santiago de Compostela, más dependientes del turismo internacional y con expectativas más sombrías.

Medidas de apoyo al sector turístico

El presidente de Paradores no entiende que se cuestionen las medidas de apoyo por parte del Gobierno al sector turístico. "El sector turístico español es al turismo como 'Hollywood' al cine. Tenemos una industria turística diseñada para acoger 84 millones de visitantes y eso significa muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas cafeterías y muchos puestos de trabajo. Por eso entiendo que el sector turístico debe tener ayudas y también porque en la anterior crisis, cuando nada funcionaba, cuando lo bancos estaban paralizados, cuando el inmobiliario saltó por los aires, fue el turismo el que genero el 14% del PIB y el que nos hizo crear empleo".

Paradores no va a beneficiarse del paquete de ayudas de 4.250 millones de euros dispuesto por el Ejecutivo a modo de salvavidas para el sector, "como buena empresa pública", apostilla el presidente de la empresa estatal, pero también va a tener una cierta ayuda por parte del Gobierno. "Hemos tenido una negociación con la Secretaría de Estado de Turismo y, vinculado a la Covid, el Gobierno va a reducir el canon que le cobra a Paradores para los próximos cuatro años, hasta 2025. Es algo que tenemos que agradecer a Turespaña y a la ministra de Industria y Turismo porque es una ayuda muy importante para nosotros".

El 'canon' es la tarifa que Paradores abona a Turespaña - propietaria de la mayoría de los establecimientos de la red - por la gestión y explotación de la red nacional de Paradores de Turismo, que en el año 2019 le generó a la empresa estatal unos beneficios de 16,8 millones de euros. Ese mismo ejercicio Paradores abonó tres millones de euros más un porcentaje del 3% sobre los beneficios obtenidos por la empresa en concepto de 'canon'. Ésta tarifa 'reducida' se implantó en 2013 para aliviar la delicada situación financiera de la empresa pública y vencía el 31 de diciembre de 2021. A partir de 2022, Paradores pasaba a pagar un canon de 9 millones de euros más un 3% sobre los beneficios.

El acuerdo alcanzado entre Turespaña y Paradores reduce el 'canon' a pagar en 2020 de tres millones a solo un millón de euros; lo eleva a dos millones en 2021; a tres millones de 2022 a 2024; y finalmente a los previstos 9 millones de euros más el 3% de variable ya en 2025, tres años después de lo previsto inicialmente. La medida supondrá un ahorro algo superior a los 20 millones de euros para la empresa estatal en los próximos cuatro años.

Los máximos estándares de seguridad

La situación extrema creada en Paradores desde el mes de marzo por el cierre de sus hoteles ha obligado a la compañía a implantar una suerte de 'economía de guerra', que según Óscar López les ha llevado a retrasar inversiones - han tenido que posponer obras en Paradores como el de Jávea - y recortar gastos no prioritarios para salvar en torno a 50 millones de euros, pero también le ha dado a la empresa el margen suficiente para preparar los establecimientos de la red para la nueva normalidad que se avecina.

"Desde el 15 de marzo, que cerramos las puertas, nos hemos dedicado a tope a preparar nuestros establecimientos para garantizar la máxima seguridad tanto a los clientes como a nuestros trabajadores. Hemos tomado parte del grupo de trabajo del Instituto de Calidad Turística que ha elaborado los protocolos de seguridad para el sector de la hostelería, hemos invertido en nuevas tecnologías para que los clientes no tengan que pasar por el mostrador para hacer el 'check in' o el 'check out' para que las cartas de los restaurantes no estén en papel... Sabemos que la seguridad total es imposible, pero nosotros vamos a ser los que más allá vayamos en los protocolos de seguridad”.

Óscar López tampoco prevé problemas por la circunstancia de que el proceso de desescalada vaya a quedar ahora en manos de las comunidades autónomas y abra la puerta a regulaciones diferentes en los diferentes territorios. "El protocolo de actuación en el sector de la hostelería lo han definido Turismo y Sanidad y es el mismo en todo el territorio. No vamos a tener problemas en ese sentido. La certificación de seguridad del Instituto para la Calidad Turística es válida en todo el territorio"

Paradores, ante su futuro

El presidente de Paradores asegura que la Covid-19 no va a variar la hoja de ruta marcada por la compañía. Óscar López admite que va a obligar a retrasar alguna inversión en obras prevista para este año, pero que no afectará a las aperturas previstas, ni a la del Parador de Muxía - que ya tiene el 91% de las plazas de la temporada estival vendidas - ni a la del Parador de Veruela (Aragón) ni a los planes de futuro de la compañía, al menos de momento. Respecto a las aperturas de nuevos paradores pendientes - Ibiza, Morella y Molina de Aragón - asegura que su apertura es un asunto que compete a Turespana y al Gobierno, no a Paradores.

"¿Cuál es el mayor cambio al que obligará a Paradores esta situación? Pues algo que ya sabíamos, la necesidad de acelerar la transformación digital de la empresa. Nosotros nos estamos jugando 100 millones de euros del negocio, sólo con la venta online. Solo la web de Paradores factura 60 millones de euros, pero además de eso tenemos que mejorar nuestra presencia en redes sociales, avanzar en las estrategias de 'microtargeting', que ya nos están funcionando muy bien con nuestras promociones para médicos o sanitarios, o avanzar en conocer mejor los gustos de nuestros clientes. Todo esto se va a acelerar".