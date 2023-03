El mayor proxy del mundo da un toque de atención al BBVA por Villarejo

El mayor proxy del mundo, Institutional Shareholder Services (ISS), no tirará tampoco la piedra este año sobre BBVA en su junta de accionistas. ISS recomienda votar a favor de todos los puntos del orden del día en el encuentro que el banco celebra el próximo 17 de marzo con sus inversores, aunque insiste en dar un toque de atención por las investigaciones judiciales alrededor del caso Villarejo.

"Por quinto año consecutivo, la investigación por espionaje (Caso Cenyt) se mantiene como un motivo de preocupación, aunque no hay evidencia de que el consejo no haya cumplido con sus deberes fiduciarios en este momento", señala en su informe de recomendaciones de voto de cara a la junta. En concreto, lo consigna en el punto 1.4 del orden del día de la junta, donde se pide aprobación de los accionistas a la gestión del consejo durante 2022. En la reunión anual del año pasado, solo un 1,4% del capital se posicionó en contra de este punto, a pesar de que la imputación del banco ya existía. Es habitual que los inversores, cuando no están de acuerdo con alguna decisión de una cotizada y de su consejo, pero que no se vota directamente en la junta, muestren su descontento posicionándose en contra -o absteniéndose- en ese punto concreto.

No es la primera vez que ISS advierte de los riesgos para las empresas del Ibex en sus informes de cara a las juntas, aunque la cita de este ejercicio es un poco peculiar, porque BBVA se ha quedado como la única compañía del principal índice español investigada por las actuaciones del ex comisario, tras la redención de Iberdrola, Caixabank y Repsol. Además de este punto del orden del día, ISS también realiza una advertencia al respecto del informe de remuneraciones, por la ausencia de planes de retribución variable ligados al desempeño, si bien recomienda apoyarlo.

El asesor de voto explica que el banco los habría incluido en su nueva política de retribuciones. En la junta de 2022 el informe de remuneraciones fue el punto del orden del día con más oposición, con un 11% del capital votando en contra. No obstante, no fue una de las Ibex con mayor rechazo.

Un giro casi al completo al consejo

Otro de los puntos a los que ISS da su apoyo es a la reelección de consejeros (renuevan cargo Raúl Galamba de Oliveira, Lourdes Máiz, Ana Leonor Revenga y Carlos Salazar) y a la incorporación de Sonia Lilia, que sustituirá a Susana Rodríguez Vidarte; una de las consejeras más longevas del banco, que coincidió durante muchos años con Francisco González; también imputado por Villarejo.

Desde que accediera a la presidencia, Carlos Torres ha ido renovando el consejo de administración, incorporando caras nuevas que lo alejaran de la anterior etapa de la entidad financiera; especialmente de aquellos presentes durante la etapa incluida en la investigación de la Audiencia Nacional. Fue durante la presidencia de su predecesor en el cargo cuando se produjeron los hechos investigados en el Caso Cenyt.

Los cambios en el consejo han sido paulatinos y en el caso de Rodríguez Vidarte su salida se ha adelantado a su próxima renovación, que estaba prevista para 2024, ya que fue reelegida en 2020. Con su adiós, ya solo quedaría un consejero 'histórico' en el máximo órgano de gobierno del BBVA: José Maldonado Ramos, cuyo primer nombramiento se produjo en 2000, pero cuya trayectoria en la entidad es mucho más extensa.

De hecho fue designado consejero secretario general de Argentaria en abril de 1997. En 2000, fue cuando pasó a ostentar ese cargo en BBVA. "Habiéndose prejubilado como ejecutivo del banco en diciembre de 2009, continuando como miembro del consejo", según explica BBVA. Su cargo como consejero vence en 2024, por lo que Torres podría cerrar la renovación completa el año próximo.