El 'monopolio' de Amazon: un paquete único para subir tarifa sin grandes bajas

Los suscriptores de Amazon amanecieron este martes con un correo electrónico que les informaba de una subida de sus tarifas en España, que justificaban por el aumento del coste del servicio como consecuencia de la inflación. En concreto, el cambio se efectuará en las renovaciones que se efectúen a partir del próximo 15 de septiembre de 2022, con un incremento de un euro en la tarifa mensual de 3,99 a 4,99 euros y 13,90 euros para la anual, que pasa de los 36 hasta los 49,90 euros. La multinacional tantea esta estrategia para armarse frente a las posibles bajas que podrían efectuar algunos de sus usuarios ante el alza generalizada de precios, que obliga a muchos bolsillos a reestructurar la lista de prioridades.

A priori, un aumento de las tarifas se traduciría en una pérdida notable de clientes en cualquier compañía, sin embargo, en el caso de Amazon no tiene que darse este proceso, ya que su amplia oferta no cuenta con competencia directa. Es, por tanto, esperable que la compañía haya tenido muy presente este aspecto a la hora de evaluar la subida generalizada de sus tarifas y que en la balanza haya pesado más engrosar los ingresos gracias a los clientes que no quieren renunciar a sus servicios a cambio de perder a otros que no quieran hacer frente a esta subida de hasta un 38% de la tarifa anual. Sin embargo, al tratar de confirmar si ha sido así, este medio no ha obtenido respuesta por parte de la compañía.

Es esperable que esta crisis impacte de forma diferente en el sector que, como ya lo hizo la generada por la Covid-19, que batió cifras récord de suscripciones a plataformas digitales y disparó la demanda de envíos por el incremento de las compras 'online'. En cambio, con la 'nueva normalidad' las plataformas de vídeo han dejado de representar una de las pocas vías de ocio, lo que puede comprometer las suscripciones en pos de destinarlo a otras actividades, especialmente entre los más jóvenes. Precisamente, los estudiantes se encuentran entre los bolsillos que pueden verse más golpeados por la crisis actual y Amazon Prime cuenta con una tarifa especial para ellos. Prime Student está dirigida a los estudiantes universitarios y ofrece una reducción de la tarifa a la mitad, no obstante, esta también experimentará un incremento en el precio, ya que pasará de costar 1,99 euros al mes a 2,49, mientras que la cuota anual saltará de los 18 euros a los 24,95.

Amazon Prime engloba en una misma cuota el servicio rápido de paquetería, la plataforma de series y películas, la biblioteca de ebooks Prime Reading, la aplicación de música Amazon Music, el acceso prioritario a ofertas flash, las ventajas en Twitch y el almacenamiento ilimitado de imágenes en Amazon Photos. Así, aunque existen diferentes empresas que prestan estos servicios de manera diferenciada, el gigante americano parece ofrecer las mejores condiciones a cambio de esta cuota. En el ámbito de la paquetería, El Corte Inglés Plus ofrece una tarifa plana de envíos ‘a domicilio’ o ‘en el día’ por 19,99 euros, mientras que el sector del audio está liderado por Spotify, que en los últimos años ha incorporado a su oferta el formato pódcast con una cuota de 9,99 euros al mes.

No obstante, puede que el de las plataformas de streaming sea uno de los sectores más interesantes para Amazon en España, ya que según el último estudio sobre televisión de pago y aplicaciones OTT (over the top, en inglés) llevado a cabo por Barlovento Comunicación, el 83% de los españoles tienen acceso a contenidos de pago, cerca de 32 millones y el 58,3% de estos dice estar suscrito al menos a dos plataformas. Según este mismo estudio, el alcance de Amazon Prime en España quedaría muy cerca de su principal competidora, Netflix, que se ha hecho con un 59,9% de la población nacional frente al 54,8% de Amazon Prime. Además, en este caso el precio también supone una ventaja para el potencial cliente, dato que la tarifa mensual de Netflix va desde los 7,99 hasta los 17,99 euros en función del número de dispositivos en los que se pueda acceder al contenido de manera simultánea.

La subida anunciada esta semana es la segunda desde que Amazon Prime llegase a España, la primera se produjo en 2018, cuando sus clientes experimentaron un incremento del importe de la suscripción anual de 19,95 a 36 euros, que en su momento justificó por el aumento de servicios ofrecidos dentro de la tarifa Prime. Sin embargo, esta tarifa seguirá siendo más baja que la ofrecida en otros países de nuestro entorno, ya que el incremento también afectará a otros países europeos. Es el caso de Francia, donde la cuota se eleva de los 49 a los 69,90 euros o Alemania, donde ascenderá hasta los 89,90 euros (estaba en 69) mientras que en Italia la tarifa será igual a la española. Al otro lado del océano, la compañía también anunció una subida de sus precios en EEUU el pasado abril, que pasaba de 119 dólares a 139.