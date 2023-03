El Sabadell asegura la reelección de Oliu y recibe visto bueno a las retribuciones.

Todo apunta a que la junta de accionistas del Banco Sabadell este miércoles 22 de marzo va a ser la menos tensa de la era González-Bueno. Dejando al lado las turbulencias vividas por la acción en los últimos días por la inestabilidad creada por la quiebra de bancos en EEUU y los problemas de Credit Suisse, que ha acabado en su rescate, el banco no debería tener problemas para sacar adelante ni la reelección como consejero externo de su presidente, Josep Oliu, ni tampoco sus políticas de retribución, que han sido un foco de tensión en los últimos años. En la junta de 2021, cuando César González-Bueno fue ratificado como consejero delegado, la política de remuneraciones para el periodo 2021-2023 fue rechazada por un 32,62% del capital. En la del año pasado, el informe de retribuciones recibió un 38,4% de oposición.

Con un capital tan atomizado como el del Banco Sabadell, donde todos los accionistas controlarían menos del 4% del banco, estos toques de atención son especialmente significativos porque más allá de la gobernanza, dan una alerta clara de que se corre el riesgo de que la propuesta sea rechazada. Aunque en el caso del informe de remuneraciones esa situación no genera obligaciones para el banco, sí lo haría la oposición a la política de sueldos de los consejeros para los próximos años, que obligaría a la firma a reformularla. Hasta que no obtuviera la validación de los accionistas, habría que aplicar la última aprobado por la junta.

Pero parece complicado que esto suceda en la junta de accionistas de este miércoles, porque el Banco Sabadell se ha ganado esta edición a todos los asesores de voto de los fondos de inversión. Incluso el más exigente con este epígrafe, que recomendó rechazar un 60% de las propuestas la temporada pasada, el español Corporance, aconseja a los inversores institucionales respaldar tanto la política de remuneraciones, como el informe de retribuciones de 2022. Los dos 'proxy internacionales', ISS y Glass Lewis, comparten su opinión y aconsejan a los accionistas apoyar todos los puntos del orden del día referidos a las retribuciones.

El Banco Sabadell elimina la cláusula de no competencia de Josep Oliu

Este consenso no es casual. El Banco Sabadell ha sido especialmente activo en los últimos meses en su diálogo con los asesores de voto para conseguir este respaldo y explicar sus propuestas y ha pasado a la acción para conseguirlo, aplicando cambios en su política de retribuciones, que liman algunos de los puntos controvertidos que se han visto en algunas cotizadas -por ejemplo Inditex con la salida de Pablo Isla-, como es la cláusula de no competencia, que la junta votará eliminar en el caso del presidente. Esto implicará que Josep Oliu, si dejara el banco y su puesto en el consejo a partir de 2024, no recibiría ninguna 'indemnización' por no poder trabajar en otra entidad financiera.

"Valoramos positivamente las mejoras a la política nueva con respecto a la anterior, en especial la creación de un plan de pensiones para los consejeros ejecutivos de la mano de una bajada de su remuneración fija. Además, valoramos la inclusión de métricas ASG en la remuneración variable a largo plazo, una buena práctica. A pesar de que consideramos que la remuneración total teórica ejecutiva es demasiado elevada, la remuneración total en 2022 está en línea con la práctica de mercado", apuntan desde Corporance.

En el caso de Institutional Shareholder Services (ISS) una de los cambios que le llevan a respaldar la política de remuneraciones para el periodo 2024-2026 son los cambios concretos para el consejero delegado, que ahora estaría "más orientado al desempeño, lo que compensa un aumento en su salario total", valora ISS. En concreto el banco ha reducido la retribución fija en efectivo y ha incluido la inversión en acciones del banco de una parte de este epígrafe salarial. A cambio de esa reducción, se incrementa el porcentaje de salario fijo que se destina a planes de pensiones.

También ha modificado la retribución del "consejero Chief Risk Officer (David Vegara) con el fin de adecuarla al 'benchmark' retributivo de la función ejecutiva desempeñada", señala el banco en su informe sobre la política de retribuciones de cara a la junta. Éste y César González-Bueno, a diferencia de Oliu, sí que mantienen la cláusula de no competencia. Los cambios aplicados, apuntan "que el consejo ha respondido a la disidencia recurrente de los accionistas a las propuestas retributivas de la compañía en los últimos años", señala ISS.

Sí, a la reelección de Josep Oliu

El mismo consenso entre los asesores de voto existe alrededor de la reelección de Josep Oliu como consejero no externo. El presidente no ejecutivo del Banco Sabadell, a pesar de que no es un presidente independiente como demandan los más puristas en gobernanza, también se ha ganado a todos los asesores de voto. Entre otras razones por la reforma del consejo que ha llevado a cabo el banco en los últimos; cuando no solo han incrementado el peso de independientes, sino también la diversidad de género el consejo, algo que lo que se había quedado rezagado respecto a otros bancos del Ibex 35.

En concreto, el peso de los independientes ya alcanzaría el 67% y la representación femenina el 33%. El Banco Sabadell ya se comprometió antes de la junta del año pasado a que en 2025 habría logrado que el nivel aumentara al 40%, que es el nivel recomendado por el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para este ejercicio.

Uno de los puntos que, además, valoran los asesores de voto para recomendar la reelección de Josep Oliu es su "dedicación y su experiencia", apuntan desde Corporance. Oliu, que ha cumplido 73 años, es el único 'gran' banquero que sigue en activo de la generación que reunió a Emilio Botín o a Francisco González.