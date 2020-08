El testigo clave de Iberdrola avisó de que todo explotaría y 'tocaría' a los mandos

El exdirector de control interno de Iberdrola, José Antonio del Olmo, que se ha convertido en la pieza clave del caso por haber elaborado un documento con los supuestos pagos encubiertos de la eléctrica al comisario Villarejo, advirtió a la empresa que el caso les podía explotar como ha ocurrido con el BBVA y, con ello, salir mal parados algunos de los principales directivos de la compañía. Así se refleja en una conversación telefónica que está incluida en un audio del sumario de la causa, a la que ha tenido acceso La Información, entre Del Olmo y el actual director de administración de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, en la que este último, con el que ha trabajado codo con codo durante 15 años, intentó convencerle para que firme un documento en el que, de alguna manera, se retractaba en lo que dice el contenido del informe que ha dado lugar a la causa y libraría a la empresa de un peso importante en el proceso.

Como es sabido, Del Olmo finalmente no firmó ese papel y eso llevó a la compañía y al entonces superior suyo, Pablo Insunza, a querellarse contra él ante la Fiscalía del País Vasco y en Anticorrupción por presuntas injurias. Durante la conversación que mantiene con Rebollo y que ahora se ha conocido, éste ya le advierte que la compañía, con José Ignacio Sánchez Galán a la cabeza, esta dispuesta a todo para salir indemne de esta batalla judicial. En una expresión muy coloquial entre dos amigos, el directivo le llega a decir que, "esto es una gran empresa, y tirar varios millones a putas se la suda. Ante un no, está en la obligación de empezar la guerra".

Con ese planteamiento delante, José Antonio del Olmo le advierte a su colega en Iberdrola que el problema de firmar ese documento que tanto le interesa a la compañía es que nadie le garantiza después que todo se ha acabado para él. "No estoy despreciando nada -le contesta-, porque yo estoy deseando que esto se vaya al carajo y se olvide mañana, pero me temo que lo va a ocurrir es todo lo contrario… solo hay que ver lo del BBV, nada más", tras lo que le advierte que “esto es solo una parte, pero es que mi parte está más complicada después, porque aparece por más sitios, y al final va a aparecer…”.

Del Olmo llega a decirle a su excompañero que no le preocupa lo que Iberdrola pueda hacer contra él, aunque está seguro de que le van a "buscar las cosquillas". "Que hagan lo que quieran -dijo antes de que le interpusieran la querella-, bueno, pero esto es un problema mí y es un problema para José Luis (José Luis San Pedro, exnúmero dos de la compañía) y para Fernando Becker (exdirector de Recursos Humanos), que también esta en el ajo". "Si Iberdrola tiene que actuar contra mí, que actúe, no tengo ningún miedo a eso”, le dice Del Olmo a Rebollo, con una apostilla final: “Con este juez y este tema podría estar preocupado, pero con lo que haga Iberdrola no, porque yo sé que Iberdrola está equivocado, no va a acertar con el tema, se va a equivocar”.

La teoría de la conspiración contra Iberdrola

La conversación de unos diez minutos entre los dos ‘amigos’, en tono cordial, empieza con una aclaración que Del Olmo quiere hacer para que le quede bien claro al Sánchez-Galán, a pesar de que el presidente de la compañía no es una persona de su agrado: "Yo no sé de donde viene ni por donde ha salido esto, pero yo no tengo ganas de perjudicarte a ti en nada y que le quede claro a Galán, yo no tengo que ver nada con esta guerra ni quiero perjudicar a Iberdrola en nada, y ojalá no salga esto ya más y el juez lo mande a la mierda y se acabó. Yo no estoy filtrando nada. Esto me produce una intranquilidad de narices".

Esa inhibición de Del Olmo en la filtración del informe al juez con los supuestos pagos irregulares a las empresas de Villarejo es lo que dentro de la compañía ha abierto paso a la teoría de que todo viene de una conspiración entre el anterior director de seguridad, Marcos Peña, y uno de sus colaboradores de entonces en la empresa, Ángel Zarabozo. Ambos exdirectivos fueron los que acompañaron a Del Olmo a depositar en la notaría de Luis Ramallo (amigo de Peña) el polémico informe, que éste había decidido elaborar a la vista de que le obligaron a dar curso a unas facturas que consideraba sospechosas y de las que había dado cuenta a San Pedro, sin obtener una respuesta convincente sobre su origen.

Cuando Sánchez-Galán llegó a la empresa nombró a un nuevo jefe de seguridad de su confianza, también investigado ahora en el caso, Antonio Asenjo, y se produjo en el seno de la compañía una clara guerra con Marcos Peña, que al final tuvo que abandonar el cargo. De una forma o de otra, Del Olmo muestra en la conversación con Rebollo su malestar por la filtración del documento. "Me cago en la madre que lo parió al que ha metido esos papeles en la prensa; no sé quién ha sido, pero la madre que le parió mil veces", le dice a Rebollo.

Y la llamada termina con una advertencia final muy poco tranquilizadora por parte de Del Olmo: "Ójala esto se arregle pronto, pero de todas formas, Galán tiene un problema grave con Asenjo. Yo no sé si este tío hablará o no hablará, pero como hable, la ha jodido… él sabrá", dice, si bien el director de administración de la eléctrica no se muestra preocupado con ello.