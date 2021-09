Las eléctricas llevarán la ley Ribera a los tribunales tras el primer 'recibo' de REE

Las grandes eléctricas ya han decidido cuándo sonará el pistoletazo de salida de su batalla en los tribunales contra el real decreto ley de medidas urgentes, impulsado desde el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera para amortiguar la escalada de la factura de la luz. Las principales energéticas cotizadas que operan en España -encabezadas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- esperarán hasta que Red Eléctrica (REE) pase su primer recibo, a partir del 15 de octubre, para recurrir por la vía judicial el hachazo a sus beneficios derivado de la aplicación del conocido como 'decreto Ribera', según coinciden varias fuentes del sector consultadas por La Información.

Será Red Eléctrica la que notifique a las eléctricas la cuantía a devolver. La compañía que preside Beatriz Corredor deberá enviar esta notificación antes del día 15 de cada mes. La primera tendrá lugar en unas semanas y abarcará "el periodo transcurrido entre la entrada en vigor del real decreto y el inicio de octubre". Las nueva norma obliga a las empresas a cumplir con los pagos exigidos en el plazo de un mes. "Las compañías están esperando a que REE llevé a cabo la liquidación del próximo mes para solicitar, bien una cuestión de inconstitucionalidad, bien una cuestión prejudicial", señalan fuentes próximas al conflicto consultadas por este medio.

El 'plan de choque', por tanto, ha puesto en el foco de los gigantes del sector a Red Eléctrica, donde el principal accionista es el Estado (20%) a través de la SEPI. La empresa que dirige Corredor ha asumido el papel de liquidador del sistema eléctrico que, de forma oficial, sigue ejerciendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El supervisor se negó a hacerse cargo de las minoraciones argumentando falta de recursos, con lo que el Gobierno trasladó a REE la labor de recaudación. Después, la compañía semipública pasará las cantidades a la CNMC, que las incluirá en el sistema de liquidación.

Los gigantes del sector quieren pisar sobre seguro una vez que se abra este frente judicial. Varios de estos colosos del negocio energético han recurrido a las big four -Deloitte, EY, KPMG y PwC- para analizar la validez legal del Real Decreto-ley 17/2021 que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, según aseguran a este medio fuentes próximas al proceso. El encargo que varias energéticas han encomendado a los equipos de estas firmas de servicios profesionales, pasa por la elaboración de informes que reflejen las eventuales lagunas legales de la nueva reforma del sistema eléctrico.

Varios de los mayores grupos energéticos del país han recurrido a las big four para analizar el 'decreto de Ribera' a fin de recopilar sus posibles lagunas legales

Desde Iberdrola se han limitado a confirmar que el grupo se encuentra en proceso de análisis de este paquete de medidas urgentes, "previsiblemente contamos para esta tarea con aquellas firmas con las que trabajamos habitualmente". Endesa, por su parte, ha preferido guardar silencio ante las preguntas de este medio. Naturgy ha trasladado a este medio que los equipos de la gasista se encuentran examinando el alcance y la validez jurídica del real decreto, pero que, en su caso, no han contratado los servicios de ninguna big four para esta tarea. El Gobierno no es ajeno a la cruzada que se avecina, de hecho, desde el entorno de la vicepresidenta tercera dan por sentado que el Ejecutivo deberá plantar batalla en los tribunales.

En Transición Ecológica ya hacen cábalas sobre la magnitud que alcanzará este futuro frente judicial con los pesos pesados del negocio eléctrico. Todo apunta a que será la Abogacía del Estado quien defienda a la Administración, al igual que ha ocurrido en la ola de arbitrajes internacionales contra el Reino de España, a los que abocó el recorte a las renovables aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tampoco se descarta que el Ejecutivo acabe buscando el apoyo de despachos privados si la lucha en los tribunales lo exige, según las fuentes consultadas.

El Gobierno calculó que la reforma asestaría un hachazo de 2.600 millones al conjunto de las grandes eléctricas. La cifra podría ser menor si se tiene en cuenta la aclaración en la que el ministerio eximió del recorte a los contratos bilaterales o PPAs, algo que podría llevar a las compañías que sí se vean afectadas pa alegar "trato discriminatorio", según algunas voces del sector. El ministerio firmó dicha aclaración en forma de respuesta a las dudas de la propia REE que habría preguntado al departamento sobre el mecanismo de aplicación de la minoración, pues el texto legal no excluía de manera explícita a este tipo de contratos.