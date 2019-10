Eloy Velasco sugiere que la salida de Béjar del BBVA es por colaborar con la Justicia.

Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, 'hurga en la herida' del BBVA y sugiere que el despido de Antonio Béjar, exjefe de la Operación Chamartín y ex responsable inmobiliario del grupo, tiene que ver con su colaboración con la Justicia, un extremo que niega en rotundo la entidad financiera, que atribuye la destitución del directivo a los 'hallazgos relevantes' de su investigación interna abierta meses atrás.

"Acabamos de ver que una persona que ha colaborado con la Justicia en el Caso Villarejo ha sido despedida", comentó ayer Velasco durante la inauguración de unas jornadas sobre delitos financieros organizadas por Refinitiv en Madrid. Aunque lo hace de forma velada, el magistrado se refiere al despido de Béjar por parte del BBVA, noticia adelantada en exclusiva por La Información hace unos días.

Velasco ha realizado esta alusión al escándalo del espionaje que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo presuntamente a instancias de BBVA cuando estaba explicando las novedades de la directiva europea sobre 'chivatazos' (Whistleblower). Esta legislación fue aprobada en el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril y su objetivo es habilitar cauces seguros para denunciar actividades irregulares tanto en empresas como en organismos públicos.

En declaraciones a este medio a la salida del evento, Velasco ha señalado que si la directiva hubiera estado ya traspuesta en España, podría haber impedido el despido de Béjar, pues la nueva legislación comunitaria refuerza la protección de los denunciantes de irregularidades. BBVA, en cualquier caso, reitera que la salida del directivo está relacionada con la investigación interna, en la que cuenta con la asistencia de Garrigues, Uría Menéndez y PwC para realizar un informe 'forensic'.

En una charla con periodistas posterior a su intervención, Velasco se ha referido a esta investigación, aunque también de forma velada. "Hubo una reforma hace poco de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que todo juez tiene que acabar una investigación en seis meses. Y para una que está haciendo un banco, que tiene 20.000 veces más personal que cualquier juez y que tiene 20.000 veces más ayudas que cualquier juez, ha pasado un año y todavía no ha hecho una sola investigación y los jueces, además de esa, llevan otras 40 o 50 igual de complicadas", ha dicho.

BBVA defiende que aporta información "desde el inicio"

En contra de estas declaraciones, BBVA defendió el pasado 24 de julio en un comunicado que "ha venido aportando información a la causa desde su inicio, incluso con anterioridad a la apertura de la pieza nº 9" del 'Caso Tándem'. Además, la entidad financiera asegura que "ha compartido con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes" de la investigación ‘forensic’ encargada en enero.

No obstante, el grupo que preside Carlos Torres señala que no está autorizado a difundir públicamente la información del 'forensic' dada la exigencia legal de no interferir con la investigación judicial. "Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia", dijo el presidente de BBVA una vez que la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de banco como persona jurídica en el Caso Villarejo.