La EMA inicia la evaluación para lanzar al mercado la vacuna española de Hipra.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha comenzado la evaluación de la autorización para comercializar la vacuna contra la Covid-19 de la empresa española Hipra, que se lanzará al mercado bajo el nombre de 'Bimervax'. Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA, señaló en el mes de febrero que la evaluación de esta vacuna estaba "avanzando". "Esperamos concluirla muy pronto", señaló durante una rueda de prensa.

La aprobación final del producto no ha ido cumpliendo los plazos previstos, a causa de los requisitos establecidos por la EMA. "Lo cierto es que la EMA está siendo muy exigente, creo que como ahora ya hay vacunas no estamos en el mismo momento, pero hoy los tiempos son los tiempos de la EMA y no nos cabe otra cosa que respeto", explicó Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, durante una entrevista con Europa Press el pasado 1 de enero.

De hecho, la compañía esperaba recibir luz verde para su registro y comercialización en noviembre y poder distribuir las primeras dosis a los Estados miembro antes de que acabara 2022. "La fecha depende de lo que diga la EMA; pero esperamos y confiamos tener la autorización en noviembre y que la vacuna pueda ser parte de la campaña de vacunación antes de fin de año tanto en España como en el resto de la Unión Europea", indicó la vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Elia Torroella, en un encuentro con periodistas en Bruselas (Bélgica) en octubre de 2022.

En julio del año pasado, Morant ya pensaba que en "pocos días" la EMA iba a emitir su opinión sobre la vacuna, tal y como expresó durante un desayuno con Europa Press. En cualquier caso, tanto desde Hipra como Morant han defendido la utilidad de la vacuna. La ministra, de hecho afirmó, que lo que están haciendo es trabajar con Hipra , cuya vacuna "es muy buena" y está presentando "muy buenos resultados" y todos los ensayos clínicos "están yendo bien".