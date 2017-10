Las embajadas piden cancelar congresos de empresas en Cataluña por la tensión

La tensión por el desafío soberanista se respira en las calles catalanas, en las instituciones y también se filtra en encumbrados sectores del poder diplomático. Al menos eso es lo que aseguran diversas fuentes consultadas, quienes incluso advierten que determinadas embajadas y consulados han comenzado a pedir la cancelación de grandes congresos internacionales de negocios que iban a ser organizados en Barcelona de manera inminente.



"Se 'recomienda' a altos ejecutivos extranjeros sobre la conveniencia de que suspendan sus planes para acudir a las próximas citas empresariales y cumbres corporativas ante lo que está ocurriendo" en la Ciudad Condal, asegura uno de los fundadores de una de las compañías líderes en la organización de macroeventos de negocios de Cataluña, que lleva más de 20 años trabajando en el sector. El motivo no es otro que la delicada situación de incertidumbre planteada en esa región.



Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració Barcelona, una de las entidades que conoce al detalle el calendario de convenciones y congresos próximos debido a que representa a uno de los sectores claves en esta actividad, ha asegurado a este medio que "algunas embajadas ya están pidiendo cancelar eventos" en la Ciudad Condal, previstos para las próximas semanas, debido al clima actual que envuelve el escenario en Cataluña.



"Ante esto, nosotros pedimos calma, responsabilidad y sosiego. Sabemos perfectamente que hay un volumen importante de intereses en juego detrás de una gran ciudad como Barcelona, que es una de las urbes europeas que está en la cima en materia de organización de eventos empresariales y en la agenda corporativa. No serán pocos quienes quieran sacar tajada o provecho de lo que está ocurriendo, para intentar llevarse el calendario de congresos de Barcelona a otras ciudades europeas", ha indicado Pallarols.



"La Embajada de EE UU"



El director general catalán del gremio de restauradores ha mencionado el nombre de "la Embajada de Estados Unidos". La Información se ha puesto en contacto con la mencionada institución, para consultar cuál es su postura, pero desde el organismo comandado por el norteamericano Duke Buchan han mantenido silencio.



Al respecto, fuentes de la Confederación de Hoteles y Apartamentos Turísticos han admitido el "resquemor que existe en diversos círculos empresariales de países cercanos de la UE, y también desde Estados Unidos y Canadá, entre otros, por lo que está ocurriendo en Cataluña, que puede llevar a situaciones no deseadas como ésta, obviamente". Oficialmente, la confederación ha reiterado que "el turismo en general y la hostelería en particular debe ser el máximo exponente de paz entre los pueblos civilizados al tiempo que recordamos que nuestro sector es una de las actividades profesionales que genera el mayor grado de bienestar y estabilidad económica y social".



A pesar de ello, las entidades mencionadas no disimulan que la tensión en Cataluña está pasando factura y deteriorando considerablemente la actividad económica de la hostelería y la restauración. En esta línea, también las cancelaciones de eventos empresariales se hacen evidentes. En el centro catalán de convenciones y congresos Mon, por ejemplo (un espacio con casi una veintena de salas para convenciones, conferencias, banquetes y reuniones empresariales) ya se han suspendido cuatro congresos corporativos que estaban previstos hasta diciembre próximo.



Mucha incertidumbre



Desde estos sectores señalan que el 'escenario caliente' que se vive en Cataluña hace que las cancelaciones crezcan. No son pocos los establecimientos que están sufriendo anulaciones de eventos, que suponen una pérdida de miles de euros. Món Sant Benet, Centre de Convencions Internacional, SB Event, Sky Center... son solo algunos de los escenarios que tenían programada una intensa agenda de congresos corporativos internacionales y de negocios, y ahora muestran su incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el futuro cercano.



"Barcelona volverá a ser fuerte. Es importante destacar que nuestro sector está siendo castigado, con pérdidas superiores al 30%. Pero, por favor, no solo esto ocurre por la situación posterior al 1-O, ni por la cuestión independentista o la petición de las embajadas de evitar congresos. Llevamos dos años en declive. Primero por las políticas de Colau y su ordenanza por las terrazas, después con todo el impacto negativo de la turismofobia. Acto seguido fueron los atentados, y posteriormente todo el tema del referéndum", asegura Pallarols.



Esta situación también se torna evidente a la hora de analizar otras circunstancias. El hecho de que Barcelona esté perdiendo atractivo como ciudad de negocios para altos ejecutivos de la UE ha llevado incluso a muchos empresarios de fuera a modificar sus planes de trasladarse a la Ciudad Condal en los próximos meses, según admiten consultoras dedicadas a la movilidad corporativa. Los directivos de grandes multinacionales están paralizando sus traslados, advierten portavoces de firmas movilidad corporativa como DDL Location Solutions, Relocation Services, Stlaf Consulting y Relocate Services, todas con sede en la Ciudad Condal.