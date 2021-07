Los empleados de Ence se plantan ante el fallo judicial y anuncian más medidas. 

Anuncian más medidas. Trabajadores de Ence en Pontevedra han advertido que están "en pie de guerra" tras la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la prórroga concedida a la fábrica pastera hasta 2073 y han asegurado que "lo vamos a dar todo en las calles". Lo han hecho durante la manifestación que recorría el pasado viernes las calles de Pontevedra, convocada previamente a la comunicación de la sentencia, para reclamar la continuidad de la fábrica de Ence en Lourizán y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

"Es un día complicado. Ha sido un duro golpe, pero esto no está perdido", ha afirmado la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, que ha asegurado que recurrirán esta sentencia "y llegaremos hasta donde haga falta". Los trabajadores, ha reconocido Cedeira, están "cabreados" y temen por sus puestos de trabajo y el futuro de sus familias, pero ha reiterado que seguirán "peleando" por la permanencia de Ence porque han "perdido una pequeña batalla pero no la guerra".

Para la plantilla, según ha reiterado su portavoz, "la postura está clara" y son conscientes de que el traslado "no es viable", porque entienden que "no hay alternativa" de ubicación y que la empresa "no puede asumir el inmenso coste que supondría". "Esto no es poner unas ruedas y trasladarla", ha subrayado Ana Cedeira, que ha defendido que la fábrica de Pontevedra "cumple medioambientalmente" y genera "empleo de calidad".

Aunque aceptan estar "abiertos al diálogo", Cedeira reitera que "Ence se tiene que quedar donde está" y sospecha que el "amago" de mesa de negociación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica fue para "influir" en la decisión de Audiencia Nacional. Antes de iniciar la marcha, la presidenta del comité de empresa ha añadido: "Iremos a Madrid o donde haga falta para pelear por ello" y ha afirmado que al alcalde de Pontevedra "se le van a quitar las ganas de decir públicamente las barbaridades que está diciendo".

La manifestación ha recorrido las principales calles del centro de Pontevedra y durante la marcha no ha habido incidentes y los participantes han respetado las indicaciones del comité por las medidas antiCovid. Así, los organizadores de la marcha han pedido que nadie se quitara la mascarilla y solicitaron que los participantes ni fumaran ni gritaran para minimizar el riesgo de un posible brote.

Tras cerca de una hora de recorrido, la manifestación ha concluido frente a la Subdelegación del Gobierno, en donde los trabajadores han leído un manifiesto para reclamar la continuidad del proyecto industrial de Ence en Pontevedra.