Enagás ve como un "acierto" las ayudas energéticas del Gobierno ante la crisis

Los responsables de Enagás, Repsol y Redeia, que han representado a las empresas energéticas este sábado en una mesa de las Jornadas Económicas de S'Agaró, han coincidido en destacar la posición de España en este ámbito y el acierto de las medidas adoptadas en el contexto actual. El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha sido especialmente claro en ese análisis y ha recordado que España se dotó de plantas de almacenamiento de gas que le han permitido en este momento de crisis de combustibles pasar de abastecerse de ellas en un 30% a hacerlo en un 70%

"Por eso no nos pasa lo de Alemania", ha añadido Llardén, quien ha explicado que esa situación permite "una cierta flexibilidad al no depender de un tubo o de uno o dos proveedores". Incluso, se ha podido acumular "más gas del que estrictamente se necesitaría y, en este momento, España lo está reexportando, bien por gasoducto, principalmente a Francia, bien por barco a lugares como Italia".

En opinión del presidente de Enagás, el país tiene "una oportunidad de ayudar a que el gas no sólo venga de Rusia", aunque ha criticado la falta de interconexión en Europa para facilitar el traslado. Respecto a las medidas adoptadas en España ante la crisis energética, ha sido una de las voces que ha subrayado que han sido "muy sensatas, porque ha bajado el precio del gas y han influido en el de la electricidad para que no suba por encima de lo que lo ha hecho". Sobre los objetivos de sostenibilidad, ha sugerido que se marquen "objetivos concretos a corto plazo" y, en cuanto a la energía nuclear, ha vaticinado que seguirán con ella los países que la utilizan y que no volverán a ella quienes la han abandonado.

La directora de Estudios en Redeia, Susana Bañares, ha destacado también el papel de España en la situación energética actual y ha recordado que exporta "electricidad o parte de gas en forma de electricidad a Europa" a través de la conexión transfronteriza que enlaza con Francia a través de Girona. Además, ha subrayado que el país es "uno de los más avanzados en descarbonización del sistema eléctrico" y que cuenta con diversificación al disponer de "diez fuentes de generación". Sobre la transición en materia de sostenibilidad, ha admitido que "el reto es descomunal", pero ha puntualizado que "no hay opción".

Por su parte, su homólogo en Repsol, Antonio Merino, ha expresado en su turno sobre las ayudas del Gobierno en materia de combustibles su convencimiento en que no han supuesto un incentivo al consumo. Respecto a los objetivos de lucha contra el cambio climático, ha señalado que "la transición en términos de emisiones es imposible que se alcance a nivel global" en las fechas fijadas y ha defendido el papel que deben jugar las nucleares. "Con renovables, España lo podrá hacer, pero el mundo en general no podrá", ha subrayado, al tiempo que ha advertido del riesgo de crisis que conlleva el aceleramiento en el cambio de paradigma planteado en Europa.