Enaire entrará en números rojos al desaparecer los ingresos por tráfico aéreo

Los aeropuertos españoles son estos días aparcamientos llenos de aviones. Y el espacio aéreo está completamente despejado, según los datos que a diario desgrana el Ministerio de Transportes. Ayer martes 31 de marzo solo hubo 341 operaciones de vuelo, aproximadamente el "6% respecto a un día similar de 2019", según el ministerio.

Este hundimiento del sector de la aviación propiciado por las medidas para contener la pandemia de coronavirus han dejado noticias como la suspensión del dividendo por parte de Aena (la sociedad que gestiona los aeropuertos de interés general) al cancelarse la junta general de accionistas y retrasarse la decisión sobre la retribución a los accionistas. Aena tenía previsto ingresar al Estado, ese decir, a Enaire, cerca de 580 millones de euros. Aena registró un beneficio total el pasado año de 1.442 millones de euros y tenía previsto dedicar a los accionistas un total de 1.153 millones. Enaire además se ve afectada gravemente por la supresión de vuelos que ha dejado en situación precaria a las aerolíneas que también van a dejar pagar ingentes cantidades en concepto de tasa de navegación aérea.

En cambio se habla muy poco de Enaire, el gestor de la navegación aérea y propietario con el 51% de Aena Aeropuertos, la división más rentable. Entre sus 4.000 empleados están los controladores aéreos, cuya huelga encubierta de 2010 derivó en la primera declaración del estado de alarma. En Enaire hubo una reunión del consejo de administración el 27 de marzo, el pasado viernes, en la que la dirección puso de manifiesto que habrá que "prepararse para un año terrible", de acuerdo con las varias fuentes consultadas por La Información.

300 millones de pérdidas

En el encuentro del viernes se avisó de la situación de la entidad pública para el ejercicio actual: Enaire seguirá operando las 24 horas del día a pesar del desplome aéreo pero ni podrá ingresar del cobro de tasas de navegación aérea por la utilización del espacio aéreo (al no haber tráfico) ni podrá reclamar nada a las aerolíneas, muchas sin liquidez o al borde del concurso de acreedores. "Y todo ello manteniendo operativo un complejo sistema de navegación aérea en toda España y continuando prestando todos los servicios de control aéreo", resaltan los asistentes.

Algunas partes hablan de números rojos superiores a 300 millones de euros estimados para 2020, pérdidas que otras fuentes elevan por encima de ese umbral. Las tasas de navegación aérea están muy por encima de esa estimación. Enaire, que no recibe ninguna subvención, obtuvo en 2018 896,2 millones de beneficios frente a los 600 millones que esperaba registrar en 2019 con las cuentas pendientes de cerrar. Esta caída se debe a que la entidad pública empresarial redujo el precio de las tasas a las aerolíneas un 11% el año pasado.

Mira también Aena desconvoca la Junta de Accionistas y estudia suprimir el dividendo por acción

Durante la reunión, explican testigos, "nos concentramos en el diseño de un plan de reducción de gastos ante la falta de ingresos que vamos a tener a lo largo del año". Al parecer, muchas aerolíneas aquejadas por expedientes de regulación temporal de empleo han dejado de abonar incluso las cuotas de febrero, una situación que cada firma está negociando como puede con Enaire. Eurocontrol, la autoridad europea de aviación que factura y cobra las tasas de navegación aérea (dos tasas: de ruta y aproximación) ya ha informado a los proveedores europeos aéreos como Enaire que las aerolíneas no le están pagando, y que por tanto Eurocontrol no puede entregar ese dinero.

Incertidumbre para todo 2020

"Va a ser un problema en toda Europa", confirman en Enaire. En la entidad no tienen claro que el sector vaya a remontar en el segundo semestre del año, siempre que la pandemia esté controlada a nivel internacional. "La crisis de la aviación va a ser tremenda y va para largo". Aparte del plan de reducción de gastos, el consejo de administración trató la prevención sanitaria de la plantilla, que entra dentro de los servicios esenciales que no precisarán de un permiso retribuido recuperable. La sociedad participada por Enaire, Aena, ya anunció por su parte que no acometerá despidos entre sus casi 8.500 trabajadores pero sí aplicará otra reducción de costes.