Endesa calcula un impacto de hasta mil millones tras el 'decretazo' de Ribera. 

Endesa estima que las medidas regulatorias y fiscales adoptadas por el Gobierno para frenar la subida de la luz tendrán un impacto de unos 1.000 millones de euros en el capital circulante de la compañía. No obstante, según ha explicado el director financiero de Endesa, Luca Passa, en la conferencia con analistas para presentar la revisión del plan estratégico de la compañía, el impacto regulatorio será revisado en los próximos meses, pero hoy estiman ese impacto de alrededor de mil millones, con lo que prevén que la cifra de deuda neta podría subir hasta 10.500 millones de euros al finalizar este ejercicio.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que a futuro no hay ningún problema con la posible devolución de sobreingresos obtenidos en el mercado eléctrico por el alza del precio del gas por centrales que no lo usan, tras el último decreto-ley del Gobierno, que modificó el anterior de septiembre.

Ha añadido que teniendo en cuenta los costes completos de la producción nuclear, de 55 euros/megavatio hora (MWh), y de la hidráulica, de unos 60 euros/MWh, están vendiendo la energía a un precio razonable, por lo que no esperan que tengan que hacer devoluciones por los considerados sobreingresos que esas tecnologías obtienen por el gas y los derechos de CO2 que no usan.

Ha asegurado que mantienen conversaciones continuamente con el Gobierno, tratando de resolver problemas, si los precios siguen aumentado en los últimos meses, al tiempo que ha señalado que la previsión es que en el segundo trimestre de 2022 se vea una reducción de los precios de la energía. Ha añadido que la Comisión Europea ha establecido una orientación muy clara de no actuar contra el mercado, a través del CO2 o de tasas, para hacer frente a la actual situación.

Asimismo, se ha referido a los límites que hay para inversiones en redes sobre el PIB en España y ha señalado que están en conversaciones con el Gobierno y el regulador para buscar fórmulas para implementar las inversiones que serán necesarias en las redes con el fin de integrar las renovables previstas.

Bogas ha dicho que no es posible la descarbonización ni la electrificación sin las redes, a las que hay que introducir digitalización y resiliencia, por lo que considera que hay que remover el obstáculo que hay hoy en día, aunque ha recordado que en cualquier están los fondos europeos Next Generation, en los que no se tiene en cuenta ese límite de inversión.

En cuanto a futuras operaciones de compra, Bogas ha indicado que la compañía busca oportunidades en renovables, redes y cliente, y sobre el menor porcentaje de inversión que habrá en energía eólica con respecto al plan de negocio anterior, ha destacado que hay más oportunidades para desarrollar solar en el corto plazo que eólica.