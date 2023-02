Enel se defiende: cumplirá objetivos de sus bonos ligados a metas sostenibles

La matriz energética italiana de Endesa, Enel SPA, ha reafirmado su compromiso con los bonistas en materia de sostenibilidad. Ante un contexto marcado por las dudas de los analistas sobre si la compañía iba a cumplir los objetivos para sus bonos vinculados a la sostenibilidad para finales de 2022, la firma ha defendido que está en camino de cumplir con los objetivos propuestos.

Enel trata de ponerle coto a las dudas de los analistas, que aseguran que el mercado parece estar descontando que incumpliría, algo que penalizaría a la empresa con mayores pagos de intereses. En esta línea, la compañía energética italiana ha reportado una "cifra de cierre" donde el 64% de su capacidad energética instalada total en 2022 es de origen renovable. Así se desprende de un informe actualizado de sus bonos vinculados a la sostenibilidad, que recoge Bloomberg.

Este porcentaje de energía 'verde' superaría la meta del 60% fijada para uno de sus SLBs, en el que si no llegara, se activaría un aumento de cupón de un cuarto de punto. No obstante, los datos publicados no son los definitivos. De acuerdo con la empresa, estarán disponibles en su informe anual de sostenibilidad.

Analistas del Anthropocene Fixed Income Institute y Barclays Plc explicaron a principios de este mes que la seguridad del bono estaba negociando como si los inversores estuvieran cotizando un aumento de cupón. "Nuestra opinión sigue siendo que probablemente llegará al objetivo, pero esto muestra incertidumbre en el mercado", dijo Jo Richardson, jefe de estrategia de cartera en la AFII, en un informe de la semana pasada.

Lanza otro bono por 1.500 millones



Esto sucede dos días después de que la compañía lanzase con éxito otro bono vinculado a la sostenibilidad de doble tramo por valor de 1.500 millones de euros, recibiendo órdenes por un valor aproximado de 4.000 millones de euros. Esta nueva emisión prevé por primera vez el uso por parte de Enel de múltiples Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) por tramo, reforzando aún más los compromisos de Enel para acelerar la transición energética.

Por primera vez en una emisión pública de bonos, un tramo de emisión combina un KPI vinculado a la Taxonomía de la UE con un KPI vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Otro tramo del bono está vinculado a dos indicadores clave de rendimiento relacionados con la plena descarbonización del grupo, a través de la reducción directa e indirecta de las emisiones de gases de efecto invernadero.