Enel designa a Paolo Scaroni como nuevo presidente y a Flavio Cattaneo como CEO

Paolo Scaroni, empresario cercano a Silvio Berlusconi y propuesto por el Gobierno italiano como nuevo presidente de Enel, recibió este viernes el nombramiento de la junta de accionistas a pesar de que algunos inversores se mostraron contrarios por su estrategia orientada a Rusia cuando llevó las riendas de la petrolera Eni. La lista del Ministerio de Economía italiano, principal accionista de Enel con más del 23% del capital, logró el 49% de los votos, por lo que contará con seis miembros en el consejo de administración además de confirmar también a Flavio Cattaneo como consejero delegado en sustitución de Francesco Starace.

Scaroni, que reunió un 97,2% de votos favorables tras la conformación del consejo, no encontró oposición a su nombramiento después de que la lista alternativa del fondo de inversión Covalis, que presentaba a un candidato alternativo, se quedara sin representación al reunir solo el 6,9% de los votos. "No es una iniciativa en contra sino a favor, para abrir un debate sobre cómo crear una mejor gobernanza que permita a Enel desarrollar su potencial en la transición energética", explicó durante la junta el representante de Covalis, Fabrizio Arossa, tras asegurar que su fondo "no es activista".

La candidatura de Scaroni como presidente de Enel ha generado cierta controversia porque fue el responsable de que la energética Eni reforzara su apuesta por el gas ruso y redujera sus inversiones en petróleo. El empresario fue consejero delegado de Eni entre 2005 y 2014, designado durante el segundo Ejecutivo de Berlusconi, y su nombramiento actual se ha visto como un claro reparto de poderes entre la coalición de partidos que gobierna en Italia.

"Se ha logrado un resultado excelente, mejor que hace tres años, nada fácil y obvio, que premia la equidad y no la incorrección. Deseo a la nueva dirección y a todos los consejeros lo mejor en su trabajo", celebró inmediatamente después de conocerse el resultado del voto el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti. Los seis consejeros propuestos por el Gobierno compartirán mesa con otros tres pertenecientes a la lista de Assogestioni, que representa a pequeños accionistas y sumó el 43% de los apoyos.

El perfil del nuevo CEO

Por su parte, Flavio Cattaneo, un empresario también próximo a la derecha que ha gestionado empresas como Telecom o la Rai, tomará las riendas de Enel como consejero delegado en plena transición energética. "Hemos sido capaces de garantizar precios asequibles para los clientes incluso en momentos de extrema volatilidad del mercado como los que hemos vivido en los últimos años", indicó en su despedida Francesco Starace, consejero delegado desde 2014.

La renovación de la cúpula de Enel, cuya capitalización supera los 80.000 millones de euros, es una de las que más implicaciones puede acarrear más allá de las fronteras italianas. El gigante energético opera en 31 países de los cinco continentes y tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, a través de su filial Enel Américas, mientras que en España y Portugal es propietario del 70% de Endesa.