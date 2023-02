Enel recorta plantilla en 1.155 personas en un año de récord y desinversiones

Enel, propietario de Endesa, redujo su plantilla en 1.155 personas en 2022, año en el que ha superado las previsiones de resultados que comunicó a los mercados financieros y para el que se espera beneficio récord. Las cuentas preliminares que ha publicado el grupo italiano reflejan que terminó el curso con 65.124 trabajadores en nómina, un 1,74% menos interanual. El retroceso es del 4,6% en comparación con 2019, cuando puso en marcha un modelo de ajuste de empleo con salidas voluntarias y recolocaciones para adecuar la fuerza laboral al proceso de descarbonización.

Según los datos consultados por La Información, entre 2019 y 2010 salieron del consorcio 1.536 personas (de 68.253 a 66.717) y entre 2020 y 2021, otras 438 (de 66.717 a 66.279). La empresa defendió en su día que no se trataba de ningún plan de despidos, sino de "prejubilaciones voluntarias en relación con la evolución del negocio, que siempre se gestionan conjuntamente con las comunidades y los interlocutores sociales pertinentes de los distintos países en los que opera el grupo Enel".

La reducción de plantilla coincide con unos resultados que han superado las propias previsiones del grupo. Registró unos ingresos en 2022 de 140.500 millones de euros, lo que se traduce un incremento del 64% respecto al año anterior, según la información preliminar publicada por la compañía, que ha atribuido esta mejora a mayores volúmenes de energía producida y comercializada, en un contexto de precios disparados.

"La variación se debe principalmente, en un contexto de precios medios crecientes, a mayores volúmenes de energía producida, comercializada y vendida (principalmente en Italia y España), a ajustes tarifarios en Brasil, a mayores volúmenes de electricidad distribuida en Latinoamérica, así como a efectos de tipo de cambio positivos", ha expuesto la utility italiana. Además, incluyen un impacto no recurrente derivado de la venta del negocio de transmisión en Chile, equivalente a 1.100 millones, así como ordinarios por la venta parcial de las participaciones en Ufinet y en Gridspertise y de la venta de varias empresas a Mooney Group.

Ebitda de 18.800 millones

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la italiana aumentó un 9,3% anual, hasta 18.800 millones de euros, mientras que el Ebitda ordinario fue de 19.700 millones, un 2,6% más, que le permitió superar las expectativas de un rango de entre 19.000 y 19.600 millones de euros. En cuanto a la deuda financiera neta a cierre de 2022, el importe ascendió a 60.100 millones de euros, un 16,2% por encima del dato del año anterior. Enel lanzó hace unos meses un plan de venta de activos que incluye su cartera de gas en España

En España, Endesa contaba con 9.228 empleados al cierre del tercer trimestre de 2022 (últimos datos disponibles), tan solo 30 menos que en todo 2021, entre generación y comercialización, distribución y estructura y otros. Presenta resultados definitivos el 24 de febrero. A finales de 2020, pactó con sindicatos la salida voluntaria de 1.200 trabajadores en cuatro años, bajo su plan estratégico de transición energética y digitalización. El acuerdo implicó una provisión con un impacto no recurrente en el resultado consolidado de unos 390 millones de euros. El plan se dirigía principalmente a las áreas de distribución, comercial y personal corporativo.

En paralelo, la eléctrica dirigida por José Bogas estimaba incorporar en ese mismo periodo 500 nuevos trabajadores con el objetivo de rejuvenecer parte de su plantilla. Naturgy es otra de las grandes compañías del sector energético que ha adelgazado plantilla en los últimos años. La gasista recortó 1.969 empleos en todo el mundo en 2021, hasta quedarse en 7.366 personas. Los datos a septiembre de 2022 (últimos disponibles), muestran otra bajada de 251 personas.

Al igual que Endesa, la empresa defendió que la mayoría de salidas correspondió al plan de bajas voluntarias y pactadas puesto en marcha. También influyó la venta de su negocio de distribución de electricidad en Chile, que operaba a través de Compañía General de Electricidad (CGE), a la china State Grid. Naturgy contaba con una plantilla total de 19.939 al cierre de 2015 (cuando todavía era Gas Natural Fenosa) y hasta septiembre de 2022 ha bajado en 12.824 trabajadores por desinversiones y desvinculaciones acordadas.

Iberdrola también tanteó a los sindicatos antes de la firma de su último convenio con un plan voluntario de salidas para el 15% de la plantilla. Sin embargo, el ajuste se congeló a cambio de una bajada del salario base de calificación para las nuevas incorporaciones; la sustitución de los trienios de antigüedad por quinquenios; la eliminación parcial de la tarifa especial de electricidad y la pérdida de la garantía de empleo. Los cambios en el modelo de negocio, la digitalización y la crisis que desató la pandemia ha sido lo que ha acelerado los ajustes.

Despidos en Siemens Gamesa

El último gran recorte anunciado en el sector ha sido el de Siemens Gamesa. El fabricante de aerogeneradores se encuentra bajo un proceso de reestructuración mediante el cual despedirá a 2.900 trabajadores en todo el mundo, 352 de ellos en España, con el fin de lograr un crecimiento sostenible. Además, no descarta que se produzcan más salidas en el país si no le llegan nuevos pedidos de turbinas. "Vamos a seguir optimizando las estructuras de acuerdo con las necesidades que tengamos. A fin de cuentas, los planes tienen que estar basados en la cartera de pedidos y si no llegan los pedidos, entonces habrá que tomar medidas, pero no estoy anunciando nada", dijo el consejero delegado de la compañía, Jochen Eickholt, tras presentar unas pérdidas trimestrales de 884 millones de euros.