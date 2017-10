El CSN pide al Gobierno que asegure  inspectores en las nucleares catalanas

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al Gobierno que asegure la presencia de los inspectores residentes en las tres centrales nucleares que operan en Cataluña ante las huelgas convocadas por los sindicatos Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya entre el 10 y el 20 de octubre. En las huelgas de junio, el CSN informó al Ministerio de Energía de que los servicios mínimos debían ajustarse a los documentos de explotación de cada planta nuclear.



El CSN no hace públicos los documentos referidos a los servicios mínimos que propone el Ministerio de Energía en caso de huelgas que pueden afectar al funcionamiento de instalaciones estratégicas como son las nucleares. Fuentes del organismo señalaron que la petición de asegurar el acceso y la presencia de inspectores residentes en las nucleares no es excepcional, si bien admitieron que en otras ocasiones no se ha detallado expresamente.



Los inspectores residentes son funcionarios del organismo regulador que se encargan de la supervisión directa en cada una de las centrales. Tienen su residencia en el emplazamiento. En todas las centrales nucleares españolas hay uno o dos inspectores del CSN. Tienen total libertad de movimientos en la misma y acceso a toda la documentación existente.



Tres centrales en Tarragona



En Cataluña funcionan tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Los tres están en Tarragona. Se trata de Ascó I (Endesa 100%), Ascó II (85% Endesa, 15% Iberdrola) y de Vandellòs II (72% Endesa y 285 Iberdrola).



La seguridad de las centrales nucleares, con la amenaza yihadista en su cénit, ha llevado al Gobierno a plantear un modelo mixto de seguridad pública -Guardia Civil- y privada, vigilantes privados, contemplado en la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el año 2014.



En 2016, el Ministerio de Interior empezó a desplegar en las centrales guardias civiles especializados en el control de seguridad de instalaciones estratégicas. Comenzó en la central de Trillo, en Guadalajara, a modo de un programa piloto, parte de cuyo coste debería ser costeado por las empresas propietarias de nucleares: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP.



Medidas en caso de huelga



Mientras se completa el despliegue, queda mantener -o reforzar- las medidas establecidas en caso de situaciones como protestas o huelgas. La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) defiende la necesidad de elaborar una guía -más allá de las especificaciones técnicas de funcionamiento de cada central- para casos como el que se plantea en Cataluña en estos momentos.



Nieves Sánchez, presidenta de la asociación de los técnicos, cuestiona, además, el secretismo que rodea la toma de decisiones en aspectos como los servicios mínimos en las huelgas.



Sobre la labor y las funciones de los inspectores residentes también ha habido polémica. Este año se debatió y se aprobó en el CSN una nueva versión del manual que regula los procedimientos de gestión de los inspectores residentes. La modificación fue cuestionada porque, en la práctica, según los técnicos, recorta la autonomía y el poder de estos funcionarios y reduce la presión sobre las propietarias de las plantas, las empresas eléctricas.





