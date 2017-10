El parón renovable apunta a subidas récord de la factura de la luz a fin de año

El parón renovable de los últimos años, la sequía y la falta de previsión empiezan a pasar factura a los usuarios. Los precios de la electricidad, señalan los analistas, apuntan a subidas que podrían ser récord a finales de año, con el MWh en torno a los 70 euros. La comparación de precios con años anteriores muestra todo un año de encarecimiento continuo, mes a mes. Entre enero y septiembre, la producción de renovables se situó en un 35,2%, según datos de Red Eléctrica de España (REE), 12 puntos por debajo del porcentaje registrado en 2016.



Mientras se levantan los parques eólicos y fotovoltaicos subastados en los últimos meses por el Gobierno para cumplir con las exigencias de la UE, la senda energética de España se aparta de la tendencia internacional. Los datos de 2016, como refleja el 'Anuario BP 2017', muestran un recorrido sostenido hacia la generación eléctrica con energías limpias. En ese año, la producción renovable mundial creció un 14,1% por un 0,5% el gas y un 1,3% la nuclear ; el carbón, por su parte, retrocedió un 6,2%, con una demanda energética que aumentó el 1%.



En España (ver gráfico) la senda es muy distinta. Si se compara la producción del último año (agosto de 2017 frente a agosto de 2016) se observa una caída de la producción hidráulica del 41,5% y del 12% en la éolica. Caídas compensadas por un aumento del 28% en la quema de carbón y del 41% en el gas.

Chimeneas de central de carbón en Teruel. / E.P.

​Los porcentajes sólo serían curiosidades numéricas si no se tradujeran en un perjuicio para el bolsillo de los usuarios. La consultora Deloitte lo explicó en un estudio titulado 'Un modelo energético sostenible para España en 2050': con renovables, el recibo de la luz se abarata. Según el estudio, con una apuesta renovable del 100% en el sector eléctrico, el coste de la luz sería un 45% más barato en 2050 con respecto al de 2015.

​

La realidad va por otro camino. En España, la aportación de renovables al mix energético no ha aumentado en cuatro años. Este hecho, unido a la falta de previsión de los Gobiernos fían al dios de la lluvia buena parte de la evolución del recibo.



"Hay que tener en cuenta también que no se han abordado los necesarios cambios en el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico" apunta el empresario y vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales. "Eso amplifica los efectos negativos de fenómenos como la sequía en el recibo".

​

Precios al alza

​

​Las perspectivas no son buenas. El mercado de futuros, con precios que ahora mismo rondan los 50-51 euros por MWh, anuncia importantes subidas. Para noviembre y diciembre, el mercado de futuros MEFF recoge precios por encima de los 60 euros MWh. El precio de la energía supone cerca del 60% de la factura final del usuario, por lo que las subidas serán notables.



La apuesta no sólo perjudica a los consumidores. El presidente de N2 y experto en energía Javier García Breva asegura que la apuesta por el carbón, el gas y las nucleares también tiene un impacto muy negativo en las empresas eléctricas. "Tienen un mix no rentable y lo acusan", explica.



Los datos le dan la razón. En el primer semestre del año, las tres grandes, Endesa, Iberdrola y gas Natural Fenosa, vieron disminuir los beneficios más de un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.









​