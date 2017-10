El precio de la luz, en máximos anuales durante la tarde de este lunes

El precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada alcanzará esta tarde, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, según cálculos realizados por la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España con datos de Red Eléctrica.



Entre las 19.00 y las 20.00 horas, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se situará en 182,54 euros por megavatio (mw) hora (0,18254 euros por kilovatio hora) para los usuarios que cuentan con facturación horaria real con contador inteligente.



Hasta ahora, el precio horario más alto de este año para los consumidores acogidos a la tarifa regulada se había registrado entre las 21.00 y las 22.00 horas del 25 de enero (0,18205 euros por kilovatio hora).



Aunque la demanda de energía eléctrica no es hoy muy elevada (no se prevé que supere los 33.000 megavatios frente a los 39.500 megavatios registrados el 25 de enero, fecha del anterior máximo horario del PVPC), la generación de electricidad depende en gran medida de tecnologías caras, como los ciclos combinados de gas y las centrales de carbón.



A mediodía de hoy, los ciclos combinados aportaban el 25,1 % de la energía generada y las plantas de carbón, el 16,6 %. Por el contrario, la energía hidráulica apenas representaba el 3,3 % del total; y la eólica, el 6,1 %.



Hace un año (el 24 de octubre, puesto que el 23 fue domingo y no es comparable), los ciclos combinados aportaban el 18 % y el carbón, el 20,3 %. Las centrales hidroeléctricas representaban ese día el 14,7 % de la energía generada y los parques eólicos, el 10,7 %.