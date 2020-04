"Si hubiera mascarillas en España, en unas horas las entregaríamos a todos"

Son las arterias por las que fluyen alimentos, medicinas y material sanitario, como las mascarillas, que hoy se han vuelto más fundamentales que el pan. Las empresas del sector logístico son básicas para luchar contra el coronavirus, a pesar de que no siempre sean infalibles. "En el caso de las mascarillas, no se trata de un problema logístico sino de producción. Hay un pico de demanda enorme y no hay producto suficiente para abastecer este nivel de demanda sin que se produzca una rotura de stock de mascarillas", tal y como explica en una entrevista a 'La Información' Massimo Marsili director general de la división de Transporte de XPO Logistics en España, Portugal y Marruecos, que añade que si el punto de origen de las mascarillas se encontrase "más próximo al punto de consumo, por ejemplo en Europa, en Marruecos, o incluso si se fabricasen en España, hablaríamos de horas" para llegar a toda la población.

"No hay suficiente producto almacenado y los fabricantes no tienen capacidad para producir toda la cantidad de mascarillas que se necesitan y por eso se produce un desabastecimiento temporal", añade, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno plantee en un futuro próximo el uso obligatorio de mascarillas entre toda la población. Sin embargo, Marsili es optimista: "El sector logístico está totalmente preparado para esto y para mucho más. El ejemplo es que solo XPO Logistics ha repartido en seis días más de 30 millones de mascarillas. Otro ejemplo es que si cada español quisiera ir a comprar una botella de agua al día, podría hacerlo sin ningún problema de suministro".

En cualquier caso, "el tiempo para asegurar que todos los españoles tengan acceso a mascarillas dependerá de que exista el producto fabricado en cantidad suficiente para abastecer el actual nivel de demanda". Algo que, por el momento, parece improbable, habida cuenta de que la mayoría del material sanitario va a parar a hospitales y personal de riesgo, mientras que el circuito de mascarillas para la población general se ha visto alterado por el mercado negro y el acopio excesivo por parte de algunos al comienzo de la crisis: ahora mismo es casi imposible comprar mascarillas. "En caso de que hubiera suficiente cantidad de mascarillas en los proveedores, el tiempo de transporte para hacerlo llegar a toda la población dependerá de dónde se encuentre el producto", añade Marsili.

"El material sanitario es una prioridad"

"El sector del transporte y la logística es fundamental en situaciones de crisis como la que estamos sufriendo actualmente. Las empresas de alimentación, instituciones sanitarias como hospitales y farmacias e incluso el negocio del e-commerce están manteniendo la actividad del sector logístico y, en particular, de XPO Logistics, ya que nuestra actividad es esencial para abastecer a la población de los productos que necesitan en este momento", resume Marsili, que añade que "la distribución de material sanitario es otra de las prioridades del sector logístico en estos momentos".

"Desde XPO Logistics estamos poniendo nuestro granito de arena de la mano de algunos de nuestros clientes del sector retail, y cada semana estamos realizando envíos de material que han donado a las autoridades sanitarias y han señalado como más urgente. Desde nuestro centro de Zaragoza hemos entregado millones de mascarillas, guantes, gafas protectoras, gorros, calzas y protectores faciales a todas las provincias españolas. Además, la Junta de Castilla y León ha confiado en nosotros la recepción, clasificación, preparación de pedidos y distribución de miles de EPIS. Desde nuestro centro de Valladolid distribuiremos estos materiales a todos los centros sanitarios de Castilla y León que los necesiten", apunta.

En este sentido, Marsili explica que ha habido un cambio de prioridades desde la "puesta en marcha de operativas especiales, utilizando nuestra red de transporte y distribución, nuestros equipos y saber hacer, al servicio de lo que ahora es necesario. Por ejemplo, en épocas normales, realizamos para nuestros clientes de cadenas de tiendas de moda, un servicio especial de entregas que realizamos por las noches, en plazos muy reducidos de menos de 24 horas, a toda la Península. Esa misma capacidad de distribuir a cualquier punto, de una forma tan urgente, la hemos puesto al servicio de entregar en tiempo récord los equipos de protección para el personal sanitario".

Pero el material sanitario no es lo único prioritario en estos momentos, tal y como apunta Marsili, quien explica que XPO también ha "comenzado a dar servicio a empresas que necesitan un servicio de transporte garantizado u otro tipo de servicios adicionales, como entregas urgentes, entregas en fines de semana o entregas concertadas. [...] Es el caso de una cadena de tiendas de productos de belleza, higiene personal y del hogar con una gran capilaridad para abastecer de estos bienes a la sociedad", en referencia a los geles desinfectantes y productos de cosmética y droguería que hoy en día son tan necesarios.

"Seguimos las medidas de prevención más estrictas"

En esta línea, Marsili explica que se han "reforzado los protocolos de limpieza para que los empleados que necesariamente tienen que seguir trabajando en la cadena de suministro desde nuestros almacenes y oficinas lo puedan hacer en las condiciones más seguras posibles. Y también hemos establecido protocolos específicos en las entregas de mercancías. Por ejemplo, en el caso de nuestro servicio de entregas domiciliarias de productos de gran tamaño, en este momento no realizamos el servicio de montaje e instalación de productos, la mercancía se deja en la puerta en lugar de en el interior del domicilio, como era habitual antes de la crisis, y todos los destinatarios firman las entregas con su propio bolígrafo. Además, los conductores siguen las medidas de prevención más estrictas al respetar la distancia de seguridad recomendada y llevar mascarillas y guantes en cada entrega".

Algo muy similar a las recomendaciones generalizadas en el sector de los supermercados, otro de los más expuestos durante esta crisis, pero que al mismo tiempo han tenido que adaptarse a un gran crecimiento en su aspecto logístico. "Es evidente que en una situación como esta los sectores que proporcionan bienes de primera necesidad registran una mayor demanda. Es el caso de la alimentación, con el correspondiente aumento de la actividad, así como hospitales, farmacias y otros centros sanitarios que necesitan ingentes cantidades de material sanitario. En el contexto actual, el resto de comercios e industrias que no son imprescindibles, están cerrados, aunque se mantiene la distribución vía comercio electrónico".

"Todos aquellos sectores vinculados a la alimentación también están incrementando en buena medida su actividad", añade Marsili, que también destaca las aportaciones particulares de muchas de las empresas con las que trabaja XPO: varios de nuestros clientes han reajustado su actividad para responder a las necesidades de sus consumidores. Estamos participando en la distribución de mascarillas que varios de nuestros clientes de retail han realizado y en la donación de agua que otros clientes ha realizado a hospitales de toda España.