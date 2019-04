El ERE de Dia, camino de los tribunales: CCOO estudia denunciarlo en la Audiencia

El ERE para 1.604 empleados planteado por el Grupo Dia y rubricado por los sindicatos Fetico y UGT puede terminar en los tribunales de Justicia. Los servicios jurídicos del sindicato CCOO están analizando el acuerdo alcanzado por la compañía por si hubiera elementos suficientes para impugnar su aplicación y todo apunta a que el sindicato acabará elevando el asunto a la Audiencia Nacional, según avanzan fuentes sindicales.

El argumento que fundamenta las sospechas de CCOO sobre la legalidad de la regulación de empleo planteada por la empresa es la ausencia de razones que justifiquen la necesidad de esta medida para garantizar la viabilidad de la compañía. El sindicato no niega la delicada situación financiera del grupo y ni siquiera cuestiona que ésta pueda exigir un ajuste de plantilla a medio e incluso en el corto plazo, pero rechaza de plano que el ERE se haya planteado de partida "sin analizar antes las posibles alternativas y sin precisar de qué manera va a contribuir esta regulación de empleo a garantizar la viabilidad de la compañía", indican fuentes del sindicato.

La Inspección de Trabajo analiza el ERE de Dia

CCOO trasladó estos argumentos a la Inspección de Trabajo en la preceptiva reunión que la autoridad laboral mantuvo el pasado martes con la representación de la empresa y los representantes de los trabajadores dentro del procedimiento reglamentario que se sigue cuando una compañía presenta un ajuste de plantilla vía ERE. La normativa laboral vigente establece que la Inspección debe emitir un informe favorable o desfavorable sobre el Expediente de Regulación de Empleo presentado por el Grupo Dia, si bien éste no es vinculante desde los cambios introducidos por la reforma laboral del año 2012.

El Grupo DIA presentó el pasado 30 de enero un expediente de regulación de empleo para 2.100 trabajadores que se redujeron finalmente a 1.604 después de la negociación con la plataforma sindical que derivó en un acuerdo rubricado por el sindicato sectorial Fetico y la UGT, pero al que no se adhirieron otras plataformas sindicales como CCOO.

Mira también Fridman despeja la opa... pero necesita a la banca para culminar su rescate de Dia

El expediente presentado por el gran grupo de distribución, que atraviesa una situación turbulenta jalonada por el enfrentamiento entre el Consejo de Administración y el principal accionista de la compañía, Mijail Fridman, y que afronta ahora una OPA cuyo eventual fracaso podría conducir al grupo al concurso de acreedores tras haber quedado en causa de disolución tras el ejercicio de 2018, prevé la liquidación de 1.248 puestos de trabajo y la recolocación de otros 356 en el marco de un proceso de reajuste del negocio que echará el cierre a 287 tiendas.

Las razones de CCOO para no firmar el ERE

CCOO observa muchas lagunas en el plan. Alberga dudas de que se cumpla el plan de recolocaciones previsto si no se venden las tiendas que el grupo quiere poner en el mercado, no detecta garantía alguna que garantice que este proceso de ajuste de plantilla no vaya a continuar el próximo año e incluso cree que a día de hoy existen incertidumbres razonables sobre el compromiso de la compañía con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el plan.

El sindicato entiende que es una mala idea firmar un plan así en un momento de tanta incertidumbre para la empresa y que hubiera sido más razonable esperar a tener una referencia más clara de cuáles son los planes de futuro de la empresa antes de acordar nada. También defiende que planteó alternativas al plan acordado como introducir una solución tipo Alcoa para que las medidas no se aplicasen durante un periodo de tres meses para dar tiempo a que se fueran despejando variables o plantear que las tiendas estuvieran abiertas hasta el 30 de junio para dar tiempo a gestionar las salidas y aumentar las posibilidades de venta.