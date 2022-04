Escarrer (Meliá) es optimista y calcula un verano turístico con cifras preCovid

La recuperación del turismo tras la crisis del coronavirus está cada vez más cerca. Así lo considera el presidente de Exceltur y consejero delegado de Melia Hotels International, Gabriel Escarrer, se ha mostrado "optimista" de cara a la Semana Santa y la próxima temporada alta: "Todo parece indicar que este verano estaremos en cifras cercanas a las 2019". "Somos optimistas, la Semana Santa será muy buena y consideramos que empezaremos a alargar la temporada", ha asegurado Escarrer, que ha pedido tomar esas previsiones "con mucha prudencia, porque las reservas son de ultimísimo minuto y con una flexibilidad absoluta".

En una rueda de prensa -que recoge Efe- para presentar el informe Impactur relativo a Baleares, Escarrer ha afirmado que el archipiélago "va a ser un refugio" como destino. "Se han hecho bien las cosas y estoy convencido de que vamos a recoger los frutos", ha enfatizado. Ha advertido de que lo único que puede "empañar" esa recuperación "es que la guerra fuera a mayores", pero de momento sus efectos se ciñen a la presión inflacionista.

"Creo que tendremos un turismo de mayor calidad y más meses de actividad y que, en líneas generales, estaremos en cifras muy cercanas a 2019", ha insistido. Sobre los posibles efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, Escarrer cree que "para el sector turístico y sobre todo el balear el impacto no va a ser muy grande". Ha advertido de que "sí conlleva efectos colaterales" de aspecto energético, con un encarecimiento del coste del kilovatio/hora para los establecimientos turísticos, y de las materias primas. "Son los mayores temores que podemos tener a corto plazo", ha asegurado.

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha recordado que en las encuestas empresariales que hizo la alianza turística a principios de año, los empresarios de Baleares anticipaban para 2022 una recuperación de alrededor del 86 o 87 % respecto a las cifras de 2019. Ha puntualizado que son previsiones de enero, antes de la guerra de Ucrania, "pero por el momento no está teniendo un sesgo muy determinante que pudiera variar esas expectativas".

"Hemos pasado en España y en Europa del miedo sanitario al miedo por la inseguridad de la guerra", ha advertido Zoreda, pero ha insistido en que "si la guerra no va a más y no pone en juego la estabilidad ciudadana en Europa, por el momento las cosas pintan bien para España y para Baleares". Sobre el hecho de que otros destinos puedan competir en precio, Escarrer ha destacado que, en los dos años que van de pandemia, mucha gente se ha visto privada de tener vacaciones. "Estamos viendo que por primera vez quizá no haya esa sensibilidad tan importante al precio", ha dicho sobre los mercados emisores.

El presidente de Exceltur ha defendido que el modelo de competitividad de España y de Baleares "no pasa por precios, pasa por poner en valor todo lo que hace diferente a esta comunidad" y por poner en valor medidas de sostenibilidad y de tipo social, el patrimonio y la cultura. "Y todo lo que nos hace ser como somos, como la gastronomía y la hospitalidad", ha añadido.

Escarrer cree que España tiene ventaja respecto a otros destinos por su seguridad. Ha indicado que con la pandemia es algo que preocupa más al turista. "Ante un posible rebrote de séptima u octava ola, ya conviviendo con ello, preferirán probablemente ir a un destino mas seguro como España, con una sanidad pública y privada de primer orden, que a otros destinos", ha subrayado.