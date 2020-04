Azpilicueta entra en los eSports mientras Gerard Piqué se deja millones en pérdidas

Los eSports o deportes electrónicos despiertan el interés de multitud de empresarios que buscan sacar partido a su rápida evolución y buenas perspectivas a medio plazo. Los futbolistas, con el objetivo de diversificar su patrimonio, están invirtiendo en el sector y creando diversas empresas a las que prestar más atención una vez cuelguen las botas. Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, es el rostro más representativo pero cada vez se unen más.

El último futbolista es irrumpir en el sector de los eSports ha sido César Azpilicueta. El lateral del Chelsea e internacional con España, ha creado la sociedad Carbney Esports SL, que ha sido inscrita en el Registro Mercantil este miércoles y que ha comenzado sus operaciones el pasado 24 de enero. La compañía se dedicará a la creación, gestión, explotación y organización de equipos de deportes electrónicos y/o e-sports. Compra venta, representación y formación de equipos y/o jugadores, así como la organización, desarrollo, explotación y gestión de todo tipo de pruebas, espectáculos, eventos y/o competiciones.

César Azpilicueta entra en un sector empresarial en el que Gerard Piqué lleva alrededor de cuatro años y que está de moda. El central del FC Barcelona cerraba hace años Kerad Games, su empresa de videojuegos, por las grandes pérdidas y la situación de E-Sports Media Rigthts SL no es muy diferente, a tenor de los últimos ejercicios que ha presentado en el Registro Mercantil.

La compañía de eSports de Gerard Piqué Bernabéu perdía 1,02 millones en el ejercicio 2018 -el último presentado-, números rojos que se reducían respecto a los casi 1,86 millones que se dejaba el curso anterior. En esta mejora influía que su cifra de negocio se disparaba desde los 158.500 euros hasta los 1,51 millones de euros, lo que no hacía que la empresa fuera aún rentable. Es decir, en sus últimos dos ejercicios el futbolista del FC Barcelona acumula pérdidas de casi 1,88 millones de euros.

Lo que más preocupará al futbolista, previsiblemente, es una cifra que arroja su patrimonio neto: -3,045 millones de euros. Esta cifra, negativa, implica que la compañía debe más de lo que tiene puesto que sus activos son inferiores a su pasivo exigible y se debe, principalmente, a las pérdidas que arroja la sociedad y que han consumido las aportaciones de capital realizadas por el internacional con España. Es decir, la compañía se encontraría en quiebra técnica y Piqué deberá realizar alguna nueva aportación de capital. Sin ir más lejos, hace semanas inyectaba 8.700 euros que se antojan insuficientes, a falta de conocerse las cuentas del ejercicio 2019.

Dichas cuentas podrían reflejar un patrimonio neto positivo en los próximos cursos. En la memoria abreviada del ejercicio terminado destacaba que su patrionio neto a 31 de diciembre de 2018 era de -3,045 millones pero destacaba que contaba con un préstamos de 3 millones de euros, "pendiente de capitalizar". Un curso antes, en 2017, el problema era muy similar y la sociedad de Gerard Piqué señalaba que "el patrimonio neto a 31 de dicembre de 2017 es de -2.016.675,95 euros, pero hay un importe suscrito de capital y prima de emisión de 5.001.750 euros pendiente de elevar a publico de lo que hay desembolsado la cifra de 3.000.000 euros".

El exmadridista y ahora jugador del Sevilla, Sergio Reguilón, también tiene presencia en el sector. El lateral izquierda se convertía, hace menos de un año, en socio de Team Heretics, uno de los equipos españoles de eSports que cuenta con más seguidores. No obstante, se desconoce que participación tiene en el accionariado de dicho proyecto y en el acto de presentación destacaba que "desde pequeño siempre he consumido videojuegos y cuando se planteo la oportunidad de trabajar con Team Heretics, no pude decir que no".