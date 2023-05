Esta es la fecha en la que abre sus puertas el primer hotel de la marca de Rafa Nadal 

El hotel ZEL Mallorca, nueva marca lanzada por Meliá Hotels International y el tenista Rafa Nadal, está a punto de abrir sus puertas el próximo mes de julio. Este es el primero de un total de veinte establecimientos que prevé abrir esta 'joint venture' en los próximos cinco ejercicios. El primer hotel ZEL se encuentra ubicado en Palmanova a 20 minutos del aeropuerto y cercano a la Serra de Tramuntana.

El establecimiento contará con 165 habitaciones. De las cuales, 21 son Junior Suites y Suites con vistas privilegiadas al mar. De las cuales 21 serán Junior Suites y Suites con vistas al mar. Además tendrá dos piscinas, y piezas de artesanía local adornarán las zonas comunes convirtiéndolas en un espacio puro mediterráneo como ha informado la 'joint venture'. También tendrá dos piscinas, y piezas de artesanía local adornarán las zonas comunes. Los amenities de las habitaciones son creaciones especialmente seleccionadas de la firma de cuidado personal HAAN.

Por su parte, en ZEL Mallorca, el patio se configura el epicentro del hotel, donde cuenta con un córner de speciality coffee de la firma Syra Coffee, una firma que ofrece un producto respetuoso con el medio ambiente obtenido del cultivos transparente de comercio justo sustentadas por empresas familiares, apoyando la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Ambiente mediterráneo: paz, bienestar y relajación

A su vez, e integrada también en este lobby tan especial, ZEL Mallorca ha diseñado e instalado su propia 'concept store', un lugar en el que visitantes y huéspedes pueden adquirir productos exclusivos de marcas locales e internacionales. Las estancias del establecimiento mallorquino que abrirá sus puertas en el mes de julio se han conceptualizado con colores, texturas y formas que remiten a la naturaleza, generando una sensación de paz, bienestar y relajación en el huésped.

En los interiores del establecimiento destaca la mezcla de influencias, con guiños y referencias a otros puntos clave de la cultura mediterránea como Italia y Grecia. "Con este primer hotel ZEL en Mallorca, al igual que con el concepto que hemos creado para la marca, buscamos esos momentos de la vida de los que tanto disfruto. Todo el mundo sabe que me gusta mucho navegar y sobre todo en el Mediterráneo; comer en la playa, en un chiringuito o en beach club y relajarme mientras paso tiempo con amigos y familia sintiéndome en casa. Para mí, esto es lo más importante, lo que quería transmitir con ZEL y creo que lo hemos conseguido", afirma el tenista Rafa Nadal.

Beso Beach dará forma a la experiencia gastronómica

El grupo Beso Beach, famoso por sus chiringuitos en destinos paradisíacos, dará forma a la experiencia gastronómica en el beach club del hotel. Con más de 10 años de trayectoria como referente gastronómico, destaca por su cocina de corazón vasco-mediterráneo y será el único establecimiento de la marca Beso en la isla de Mallorca.

No es la primera vez que Beso y Meliá unen fuerzas y experiencia, en 2017 se inauguró Beso Sitges, situado en un hotel emblemático de la localidad, ME Sitges Terramar by Meliá. En lo que al apartado wellness se refiere, el deporte está siempre presente como no podría ser de otra manera de la mano del tenista Rafa Nadal. ZEL Mallorca pone a disposición de los clientes entrenadores profesionales, que les ayudarán a crear sus rutinas personalizadas.

El hotel contará también un amplio gimnasio con equipamiento de última generación, sistemas colgantes para actividades en el aire y espacios de meditación. Además de los tratamientos al aire libre que ofrece, el hotel posee un spa equipado con tres cabinas, dos jacuzzis, baño turco y sauna.

Para completar la experiencia, el equipo del hotel ha diseñado además un programa de conciertos, sesiones de música y escapadas en destino. Bootcamps con actividad deportiva, degustaciones de productos locales, y rutas seleccionadas en exclusiva por el propio Rafa Nadal.

"La personalidad de ZEL Mallorca tiene un poco de todo para todos. Aquí puedes hacerlo todo o simplemente disfrutar sin hacer nada, aun así, hemos pensado en cada detalle para que la visita a nuestra casa sea única. Un programa lleno de eventos que celebran la vida; conciertos, fiestas en la playa o la piscina o interminables horas de música que se mimetizan con cada momento del día", explica Antonio Albiol, director general de ZEL Mallorca.

Acuerdo con Meliá Hoteles

El pasado mes de diciembre fue se presentó oficialmente el acuerdo entre Meliá y Rafa Nadal para la apertura de la nueva marca hotelera ZEL. Este acuerdo incluye un porfolio en un 80% vacacional, mientras que el resto se centrará en las principales capitales turísticas, especialmente donde Nadal ha jugado al tenis, como París o Londres.

De hecho, entre las próximas diez aperturas estará la capital gala y Madrid. Canarias, La Costa del Sol, Croacia, Grecia, Portugal, El Caribe y el sudeste asiático también serán ubicaciones principales para esta nueva línea hotelera que serán hoteles cuatro estrellas superiores en régimen de gestión con un mercado carácter mediterráneo y familiar.

La 'joint venture' alcanzada entre estas dos marcas de origen mallorquín aspira a un crecimiento internacional muy potente que capitalice su carácter mediterráneo como principal seña de identidad. Además, se le sumarán partners estratégicos, que se darán a conocer en breve y que van a acompañar en su expansión internacional en diferentes ámbitos como gastronomía, decoración, well-being y tecnología.

Nueva creación del 20% de hoteles

Sin embargo, es la primera vez que la cadena hotelera Meliá realiza una marca hotelera con un tercero y ambas partes confirman su "alto nivel de exigencia e implicación" en el proyecto al ser empresas familiares que comparten valores y visión a largo plazo.

El proyecto se sustenta en el posicionamiento de ambas marcas como embajadores de los valores y el estilo de vida mediterráneo: "la pasión por vivir al aire libre, la buena gastronomía, con amplios y luminosos, donde se priorice la conexión con la naturaleza, el cielo y el mar".

El modelo de gestión del proyecto, con una inversión al 50% por ambas partes con una involucración "máxima absoluta y total", será a través de hoteles en propiedad de Meliá para posteriormente evolucionar hacia un modelo de gestión que la hotelera considera una fórmula "exitosa y extrapolable". En un principio el 80% de los hoteles serán hoteles existentes que serán reconvertidos para trasladar los atributos de la nueva marca ZEL y el 20% restante serán hoteles de nueva creación.