Drama en taxi y VTC por el coronavirus: incertidumbre y treinta euros al día

Son célebres las pugnas y diferencias entre taxistas y conductores de VTC, pero la crisis del Covid-19 ha puesto a los dos colectivos en una situación muy similar. El descenso del turismo en las localidades españolas –especialmente en Madrid y Barcelona– y el frenazo en las actividades diarias de hoteles y empresas ha golpeado duramente al sector que, en palabras de los propios afectados, ha visto reducidas sus ganancias entre un 60% y un 80% dependiendo de cada caso. Algunos profesionales pensaron, incluso, en coger días de vacaciones al ver que no conseguían embolsarse más de 30 o 40 euros en toda una jornada laboral. Sin embargo, los enlaces sindicales han tratado de calmar los ánimos.

"Ya he recorrido Madrid tres veces y todavía tengo el contador de viajes a cero". En un comunicado de Moove Cars al que ha tenido acceso este diario, la empresa que opera con Uber ha indicado a sus empleados que, pese a la falta de trabajo que ha ocasionado el brote de coronavirus y las medidas que han tomado los diferentes gobiernos de Europa y el mundo, ellos deben de seguir en sus puestos de trabajo. José Luis Soto, que conduce un Uber y suele facturar cada día entre 180 y 190 euros, volvió ayer a casa habiendo realizado un solo trayecto y con menos de 20 euros en el bolsillo.

Distinto es el caso de Luma, una trabajadora de Grand Class (también opera con Uber), que decidió no salir a trabajar. "No hay gente en la calle. No hay más que ver los hoteles, las terrazas... Está todo vacío y nadie contrata nuestros servicios". Desde hace un mes, reflexiona Luma, "la situación no ha parado de empeorar".

ERTES para superar la crisis del Covid-19

Una de las cosas que más preocupa a Luma es su futuro tras las pérdidas que tendrá que afrontar su empresa una vez pase la pesadilla del coronavirus. Julián Zárate, el responsable del sector de VTC del Sindicato Libre de Transportes, asegura que la situación de los conductores VTC de Grand Class no es tan preocupante como la de otras empresas que podrían estar asomándose a los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

Así las cosas, el Sindicato Libre de Transportes sí que prevé que se puedan aplicar ERTES a la plantilla de distintas compañías como Vector Ronda o Alsa VTC. Más grave es el caso de Business Cars, que, según el mismo sindicato, se ha visto obligada a optar por aplicar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) a su plantilla.

El taxi arrima el hombro pese a unas pérdidas del 80%

"Estamos bajo mínimos". Julio Sanz, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, reconoce que "estamos viviendo una situación sin precedentes". Aunque no hay datos exactos, Sanz calcula que los taxistas están facturando diariamente alrededor de un 80% menos que en su día a día habitual.

Sin embargo, las pérdidas no les han impedido solidarizarse y aportar su grano de arena a la gestión de la crisis. Sanz adelanta a La Información que "el lunes a las 8 de la mañana habrá taxis de Madrid en todas las puertas de los centros de salud que lo necesiten para acercar a los facultativos a las casas de los enfermos". Responden así a la llamada de la Comunidad de Madrid, que solicitó apoyo tanto a taxis como a VTC.

El Gobierno reduce su actividad a la mitad

Tras el Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado la reducción a la mitad de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera. La Informción ha podido acceder al comunicado que una de las empresas de VTC ha enviado a sus empleados. La compañía en cuestión, Gescab, sugiere a sus empleados que compren productos de higiene para sus vehículos y que guarden las facturas.

"Sabemos que la facturación es pésima, pero debemos estar ahí, a pesar de que las empresas pierdan dinero". Así concluye la empresa su comunicado interno habiendo concretado previamente que hoy mismo se difundirán "los turnos con nombre y apellidos de cómo hay que trabajar a partir del lunes para cumplir con las normas Del Real decreto del estado de alarma".