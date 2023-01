Las ocho ciudades españolas en las que Emirates buscará tripulantes de cabina

Emirates abre camino para todos aquellos candidatos que quieran unirse a su equipo multinacional de tripulación de cabina con la jornada de puertas abiertas en ocho ciudades de España para este mes de febrero. La aerolínea ha destacado que busca personas "apasionadas" por ofrecer una hospitalidad "sencilla", pero a la vez "personalizada e impecable", creando momentos "memorables" para los clientes.

Tal y como explica en un comunicado, la aerolínea buscará reclutar tripulantes de cabina en Sevilla (2 de febrero en el Hotel Becquer Sevilla), Madrid (6 de febrero en el Novotel Madrid Center), Barcelona (8 de febrero en el Four Points by Sheraton), Valencia (10 de febrero en el AC Hotel by Marriott), Málaga (18 de febrero en el Hilton Garden Inn Málaga), Bilbao (20 de febrero en el Gran Hotel Domine Bilbao), Granada (24 de febrero en el Hotel Saray Granada) y Barcelona (26 de febrero en el Four Points by Sheraton).

Los interesados deben presentar una solicitud 'online' con un currículum vitae (CV), actualizado en inglés y una fotografía reciente. En su web se puede encontrar más información sobre los requisitos del proceso de selección. Además, la aerolínea ha prometido que "todas las tripulaciones de Emirates recibirán una experiencia de aprendizaje de vanguardia en las modernísimas instalaciones de la aerolínea en Dubái".