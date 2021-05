Eulen recluta a ingenieros y técnicos de alto nivel para crecer como consultora

El Grupo Eulen está decidido a emprender un viaje desde la compañía proveedora de servicios a empresas que ha sido toda la vida hacia un futuro como consultora y proveedora de servicios de alto valor añadido para todo tipo de empresas. El tránsito comenzó hace tiempo, pero en los últimos meses la compañía ha intensificado la incorporación de nuevos perfiles profesionales como ingenieros y técnicos de alto nivel para acelerar esta apuesta estratégica en la que la compañía presidida por María José Álvarez confía para apuntalar su futuro como 'consultora verde'.

Hace unos días el grupo anunció una reorganización interna con el objetivo de consolidar una docena de 'servicios para la sostenibilidad de las empresas' en un único porfolio que aspira a dar sostén comercial a la futura Eulen. La cartera incorpora servicios de lo más variopinto, que van desde la gestión y la limpieza de residuos al diseño de espacios de trabajo pasando por la instalación y mantenimiento de 'electrolineras' o la implantación de soluciones innovadoras de sostenibilidad ideadas por centros de investigación del grupo como los filtros de microalgas para purificar espacios cerrados o los llamados 'bosques activos', una solución natural que desempeña la misma función de una estación depuradora pero con un impacto ambiental decididamente menor.

En el nuevo 'porfolio sostenible' del Grupo Eulen se pueden identificar servicios muy alineados con algunas de las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado hace menos de dos meses por el Gobierno y a través del cual se canalizarán los más de 70.000 millones de euros en fondos no reembolsables que la Comisión Europea ha comprometido con España...siempre que el país haga sus deberes reformistas. La relación no es casual. La compañía admite que la configuración de esta nueva cartera de servicios está en parte orientada a aprovechar el torrente de inversiones que llegarán de Europa en los próximos tres años y que, de hecho, ha presentado un puñado de proyectos a las convocatorias del plan más vinculados al ámbito de la eficiencia energética y la movilidad sostenible, en algunos casos también de la mano con otras empresas. "En muchos casos se trata de proyectos que vamos a desarrollar igual haya fondos europeos o no", concede un directivo de la compañía.

Desde la empresa se asegura que más allá del Plan de Recuperación los servicios de eficiencia energética o movilidad sostenible van a marcar el desarrollo futuro del país, y también de la empresa. Los planes del Grupo Eulen en el campo de la sostenibilidad, que se apoyarán en tres divisiones fundamentales, la de Mantenimiento, la de Limpieza y la de Medio Ambiental, son ambiciosos y aspiran a duplicar en el próximo lustro la facturación que obtienen actualmente por los mismos hasta llegar a suponer el 20% de los ingresos totales de la compañía.

Una oportunidad...y una necesidad

El gigante de los servicios de origen leonés ha revolucionado su 'modus operandi' para posicionarse en el ámbito de la sostenibilidad. Ha incorporado a decenas de ingenieros y técnicos superiores a su plantilla para enriquecer el servicio que presta a sus clientes y no prestarles sólo capital humano sino cada vez más capital intelectual, ha abierto proyectos de colaboración con 'start-ups' y universidades para buscar soluciones innovadoras que puedan ofrecer a sus clientes y ha decidido poner en valor el trabajo de consultoría que ya prestaba de manera puntual y que ahora quiere convertir en una línea de negocio. "La nueva normativa en la que se está trabajando desde el Gobierno va a obligar a las empresas a conseguir resultados tangibles en materia de reducción de consumo energético o emisiones contaminantes. Queremos estar allí para ayudarles a conseguir esos objetivos", asegura otro directivo del grupo.

La nueva estrategia de la compañía tiene un punto de oportunidad y otro de necesidad. En los últimos años, Eulen se ha ido retirando progresivamente de las licitaciones públicas al compás de la generalización de las subastas electrónicas y las adjudicaciones a derribo para reducir la factura para la Administración de los contratos públicos y tras algún disgusto de gran calibre como el que generó la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat en 2017, con la compañía en el ojo del huracán. Con la fuente de ingresos de las adjudicaciones públicas a la baja, la empresa que facturó en 2019 más de 1.500 millones de euros, de los cuales 1.200 millones provienen de su negocio español, necesitaba de nuevos canales de ingresos para impulsar su crecimiento a futuro. La respuesta la ha encontrado en la sostenibilidad.