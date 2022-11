El juez inicia el concurso de Abengoa y mantiene a EY como administrador

Llega el auto de declaración de concurso de Abenewco, la nueva matriz de la compañía que agrupa las filiales sanas del grupo de ingeniería. El juzgado de primera instancia de Sevilla ha emitido ya su resolución, que abre la puja por las divisiones de la compañía atractivas para los inversores interesados en participar en el proceso. A la vista de la documentación recibida, el juez ha decidido mantener a los servicios jurídicos de EY como administrador concursal único del proceso y no abrir distintos concursos de acreedores para cada mercantil.

En su resolución, el juez hace mención a la oferta del grupo Urbas, elegida por el consejo de administración de Abenewco como mejor protesta para salvar los activos del grupo. El auto emitido hace hincapié en que el ofertante debe señalar "de forma precisa, individualizando por sociedades, deudores, concursados, el perímetro en cada sociedad de la oferta, esto es, la unidad productiva de cada sociedad que se comprende en la oferta global aportada con la solicitud".

En otro orden de cosas, el juez detecta que algunas de las mercantiles carecen de trabajadores y actividad lo que, según la ley concursal, muestra que no existe masa. Se trata de Sociedad Inversora Líneas de Brasil SL y Zeroemissions Technologies SA. Ambas carecen de trabajadores y actividad. La primera tiene un activo con valor total de 661 euros y su pasivo es de 1.133 millones de euros. La segunda tiene un activo de 17,90 euros y un pasivo de 22,25 millones.

La justicia también rechaza el concurso de la mercantil Abengoa Water Naungua SL, porque de la documental aportada resulta que la mercantil no tiene trabajadores, carece de actividad, y no tiene sino un acreedor, lo que muestra no concurre en ella el presupuesto implícito, como es la existencia de una pluralidad de acreedores, que es el que determina la necesidad de declarar y seguir el procedimiento.

En cuanto al resto de sociedades, el juez ha decidido llevar a cabo el nombramiento de administrador concursal único de EY, al tratarse de un concurso conexo de las sociedades de un mismo grupo. "Atendiendo a sus características, el número de sociedades, la relación entre ellas, las peculiaridades de la actividad, lugares en que se desarrollan, número de trabajadores, volumen de facturación, entendemos hacen conveniente para el concurso el nombramiento de una única administrador concursal", reza el auto.

Otro de los motivos para elegir a los servicios jurídicos de la big four es que EY ya es administrado concursal de otras de las sociedades del grupo, como la matriz Abengoa SA, en liquidación. Esta compañía apenas tenía activos y solo despertó el interés de los fondos RCP y Sinclair in extremis, en una oferta que llegó de la mano de Clemente Fernádez, presidente de Abengoashares, y que no fue aceptada por no entrar en plazo.