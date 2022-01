EY salva un vacío de varios meses y tira de Lourdes Centeno para el área legal

El sector de la abogacía de los negocios vive un momento muy particular en España, con las principales firmas aguantando el pulso económico a la situación generada por la pandemia y en plena efervescencia de fichajes. Un escenario en el que los bufetes, grandes y medianos, se ven forzados a replantear sus estructuras y explorar nuevas áreas de actividad para no perder comba frente a sus competidores. En esas está precisamente EY, que en su empeño por convertir su división legal en la líder de las Big Four y dar el sorpasso a PwC Tax and Legal acaba de cerrar la integración de Samaniego Law, una de las primeras firmas de servicios legales alternativos (ALSP, por sus siglas en inglés) en España.

Esta unión, que se hará efectiva el próximo 1 de febrero, no es el único cambio previsto en la agenda de EY Abogados. Según indican fuentes de toda solvencia consultadas por este medio, los máximos responsables tienen pensado reforzar en esta primera parte del año la dirección del área legal, que atraviesa por una especie de ínterin desde la migración de su anterior socio director, Félix Plasencia, rumbo a Cuatrecasas a finales del pasado noviembre. A este respecto, la persona elegida para asumir esta responsabilidad es Lourdes Centeno, una de sus profesionales más destacadas y actual socia responsable de Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales. Será la encargada de liderar un equipo de abogados compuesto por 150 profesionales.

Las mismas fuentes señalan que Centeno, quien se incorporó a la firma en 2017, despierta el consenso de la cúpula de la Big Four, al equilibrar el perfil técnico e institucional que buscan para esta nueva etapa. Quieren aprovechar el cambio para impulsar un nuevo modelo de liderazgo que permita a la flamante responsable compaginar la encomienda de la gestión interna con el día a día de la profesión y mantener su posicionamiento con los clientes. Al fin y al cabo, su labor al frente de corporativo se considera esencial, como demuestra el hecho de que asesorara en una de las salidas a bolsa más importantes el año pasado.

Para ello, se constituirá una ejecutiva integrada por cuatro socios del despacho: Simeón García-Nieto, socio de M&A, que se encargará de posicionamiento público, Pilar Fenández Bozal como responsable de transformación; Gonzalo Martín de Nicolás, que socio responsable de Financiación Estructurada identificará nuevos nichos de negocio, y Francisco Silván al frente de talento. Estas promociones se enmarcan dentro de la reorganización interna acometida en estos primeros compases del año. Reportaría directamente a Ramón Palacín, socio director de EY Abogados.

EY Abogados llegó a contemplar la posibilidad de fichar a un abogado de renombre para el puesto

Con más de veinte años de experiencia, esta abogada del Estado cuenta con el prestigio de la profesión gracias a su experiencia en diferentes cargos de responsabilidad en la Administración Pública. Cabe destacar su paso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ocupó la vicepresidencia durante el mandato de Elvira Rodríguez. Su designación en el organismo supervisor estuvo respaldada por Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, con quien trabajó anteriormente como secretaria general técnica del ministerio.

Aunque el nombre de Centeno se puso encima de la mesa prácticamente desde que se conoció que Plasencia iba a ceder el bastón de mando, en la consultora consideraron necesario constituir una comisión interna para debatir y analizar las distintas opciones, entre las que se contempló incorporar a un abogado de renombre en el sector. De hecho, estuvieron peinando el mercado en busca de candidatos para el puesto.

Este movimiento encaja dentro de la estrategia de EY Abogados, el área que concentra más inversiones y de la que esperan más crecimiento. Esta apuesta se ha concentrado en gran parte en promover la consolidación del sector. El último ejemplo de ello es la entrada de Samaniego Law en su perímetro, que implica la incorporación de su fundador Javier Fernández-Samaniego como socio responsable de servicios legales gestionados. Este departamento, que ya existía previamente, se verá reforzado con la llegada del equipo de profesionales de la ASLP, que darán servicio tanto al área legal de EY como al de consultoría.

La firma ya cerró en 2018 la adquisición de Riverview Law, y de Pangea3 Legal Managed Services en 2019. Todas estas unidades se integran dentro del segmento de servicios gestionados, que planea facturar 15 millones de euros este ejercicio. Dentro de este mismo área, EY puso en marcha el año pasado su propia filial proveedoras de servicios legales alternativos en Málaga, un espacio en el que trabajan más de 200 personas prestando apoyo tecnológico a todos los departamentos de la firma.