Famosa, fabricante de Bellies o Nancy, encara la Navidad como líder en España

Famosa, fabricante de Bellies, Pinypon o Nancy, encara la inminente campaña de Navidad como líder del mercado español por segundo año consecutivo, según datos de la consultora NPD. En concreto, en el acumulado de 2019, la juguetera encabeza el ranking de fabricantes, como ya hiciera en 2018. Las ventas de Famosa crecieron un 2% en valor en lo que va de año, mismo porcentaje de incremento que ha experimentado el conjunto del mercado juguetero en España.

"Famosa continúa consolidando su liderazgo en el mercado, una senda que ya inició en 2018, cuando ya registró los mejores resultados de su historia que le llevaron a la primera posición del ranking de jugueteras en España. Este año afrontamos la campaña de Navidad, el periodo más importante del año, de nuevo como líderes y hemos alcanzado nuestra cuota de mercado más alta de la historia de la compañía en noviembre", ha indicado el vicepresidente global de Famosa, José Miguel Toledo.

"Nuestras previsiones son hacer la mejor campaña de Navidad gracias a un portafolio que combina marcas consolidadas y renovadas como Pinypon, Nenuco o Nancy con nuevos lanzamientos como The Bellies o Mymy City que son ya récord de ventas", ha recalcado el directivo.

The Bellies, la marca de muñecas que lanzó en septiembre de 2018, se consolida como el juguete más vendido en España por segundo año consecutivo, según muestran los datos de NPD. Además de The Bellies, otras tres marcas de Famosa como PinyPon, Nancy y Nenuco se sitúan también en el 'Top 10' de marcas más vendidas en este periodo. Famosa ha subrayado que su éxito se basa en una combinación de renovación de marcas tan consolidadas como Nenuco, PinyPon o Nancy, y a su "fuerte componente de innovación" con referencias nuevas como The Bellies, Pinypon Action o Mymy City, la última propuesta que la compañía ha lanzado este año.

Mymy City es una nueva marca alejada de los estereotipos con la que los niños deciden cómo es la ciudad con la que quieren jugar y que les permite configuran su propia familia con los miembros que ellos deciden. Con esta nueva referencia, la juguetera quiere transmitir a través del juego los valores de diversidad y respeto y da respuesta a los distintos tipos de familia que existen en la actualidad.