FCC afirma que los contratos en Argelia solo suponen el 0,5% de sus ingresos. 

FCC no cree que la situación con Argelia vaya a suponer un riesgo para su negocio, ya que ese país supone menos del 0,5% del total de los ingresos del grupo y se limita prácticamente a dos desaladoras que opera Aqualia, su empresa de gestión de agua, en el entorno de Orán. Así lo ha indicado el consejero delegado de FCC, Pablo Colio, en la junta de accionistas que ha celebrado el grupo. Colio ha dicho, a preguntas de un accionista, que el grupo FCC no tiene prácticamente exposición a Argelia, pues ese país supone menos del 0,5% del volumen total de ingresos del grupo. Ha explicado que prácticamente solo Aqualia está presente en Argelia, con contratos de operación de dos desaladoras en el entorno de la ciudad de Orán.

Colio ha recordado que son contratos que se ejecutan con sociedades mixtas y administraciones públicas argelinas, que se autofinancian y no requieren de aporte económico. Además, ha dicho que son contratos muy estables y no piensan en estos momentos que vayan a tener ningún riesgo, por lo que no cree que a FCC le vaya a afectar esta crisis ni de forma directa ni indirecta. Respecto al endeudamiento del grupo y cómo se puede ver afectado por las posibles subidas de tipos de interés, Colio ha señalado que la deuda al finalizar 2021 ascendió a casi 3.226 millones, 428 millones más que en 2020, debido a la consolidación de la promotora inmobiliaria Realia y la sociedad patrimonial en renta Jezzine en el área inmobiliaria de FCC.

El consejero delegado ha dicho que, al consolidar Realia y Jezzine, su deuda se integró en las cuentas de FCC, pero sin ese efecto hubiera habido una disminución de la deuda, que ha subido "única y exclusivamente" por ese efecto. Pese a ese incremento de deuda, ha señalado que la integración de Realia y de Jezzine va a aportar un mayor volumen de ingresos y márgenes a FCC. En cuanto a la subida de tipos de interés y cómo se va a proteger el grupo de ella, ha indicado que FCC tiene contratos de medio y largo plazo con tasas de interés aseguradas y 'swaps' (coberturas financieras para evitar los efectos de una subida de los tipos de interés) que permiten estabilidad de cara al futuro.

Respecto a los proyectos del túnel de Stonehenge, en Reino Unido, donde la FCC está seleccionada dentro de un consorcio y que está valorado en casi 1.500 millones de euros, y del contrato para una red ferroviaria de Cercanías en Toronto, valorado en 2.600 millones de euros, Colio ha dicho que se trata de dos proyectos estratégicos. Del primero, que consta de 13 kilómetros de nuevas autovías y un túnel subterráneo de 3 kilómetros, ha dicho que evitará la congestión de tráfico en la zona de ese monumento megalítico. Respecto al de Canadá, ha dicho que forma parte del proyecto más grande la historia del país y se está en fase de desarrollo de ingeniería.

Tanto Colio, como antes Esther Alcocer Koplowitz, la presidenta del grupo FCC, controlado por el magnate Carlos Slim, han destacado el liderazgo, apoyo y confianza del empresario mexicano, que han dicho que han sido decisivos para gestionar con éxito el grupo. En la junta, celebrada en un momento en que FCC tiene lanzada una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 24% de la promotora inmobiliaria Metrovacesa, cuyo consejo de administración la ha desaconsejado por considerar que el precio de 7,2 euros por acción que ofrece FCC es insuficiente, no ha salido este asunto.

La junta, en que ha estado representado el 91,474% del capital social, ha aprobado la totalidad de los puntos del orden del día, entre ellos el reparto, por cuarto año consecutivo, de un dividendo flexible (que permite cobrarlo en efectivo o en títulos de la compañía) de 0,40 euros por acción. También se han aprobado las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio de 2021, en que FCC tuvo un beneficio de 580 millones de euros, el doble que en 2020, por la mejora de los resultados operativos de las distintas áreas del grupo y la consolidación desde noviembre de Realia y Jazzine.