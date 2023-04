La FDIC atribuye la caída de Signature a la "pobre gestión" de sus responsables.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos atribuye la caída del banco Signature a la "pobre gestión" de sus responsables, a la falta de prácticas para manejar el riesgo financiero y a que "desatendieran" los avisos de los supervisores.

En el informe que publicado este viernes, la FDIC señala que los responsables de esta entidad neoyorquina -que colapsó el pasado mes de marzo- se centraron en ir a por un crecimiento "rápido y descontrolado" sin contrastar los riesgos que corría el banco. El organismo, que absorbió el Signature Bank el 12 de marzo tras su colapso, ha hecho público su informe el mismo día en que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. ha dado a conocer el suyo sobre el banco Silicon Valley. En su informe sobre esa entidad, la Fed admite sus fallos de supervisión pero también critica la mala gestión del banco californiano.

La FDIC, por su parte, también es autocrítica porque, aunque por un lado defiende que hizo numerosos monitoreos y revisiones, también acepta que, "en retrospectiva", podría haber hecho mejor las cosas. Así, indica que debió haber aumentado la supervisión "antes", además de examinar en el momento adecuado los productos que ofrecía la entidad y mantener una "mayor comunicación" con los gestores de Signature, lo que habría sido "más efectivo".

En cualquier caso, la FDIC lamenta que la dirección de la entidad "no priorizase las prácticas de buen gobierno" ni prestase atención a los avisos de preocupación que le remitió la propia Corporación, aparte de que no respondió a tiempo a las recomendaciones de supervisión que le hizo. Asimismo, acusa a Signature de basar su rápido crecimiento en la "sobredependencia en depósitos no asegurados" y sin implementar las prácticas "fundamentales" de control de riesgos y garantías de liquidez.

"Mantener la seguridad y la solvencia requiere efectividad por parte de los reguladores y receptividad y capacidad de respuesta por parte de los bancos", dice el informe de la FDIC. Y añade que Signature Bank podía haber sido más "medido" en su crecimiento, aplicar "prácticas apropiadas de manejo del riesgo" y responder a las preocupaciones que le remitió la FDIC", aunque la agencia también "debió haber sido más contundente en su supervisión".