Ferreira confía en el éxito de la venta de Prisa del 30% de Media Capital a Pluris 

El empresario portugués Mario Ferreira, propietario de Pluris, confía en que pueda concluir "en los próximos días" la venta por parte del Grupo Prisa de hasta el 30,22% del capital social de la filial lusa Grupo Media Capital, y ha mostrado su disposición a aportar recursos financieros adicionales.

En declaraciones al diario portugués 'Expresso' recogidas por Europa Press, Ferreira espera que el negocio esté "concluido en los próximos días" y ha mostrado su intención de aportar recursos financieros propios. El empresario, dueño de la empresa turística Douro Azul, ha confirmado que la operación se formalizará a través del Grupo Pluris, un holding familiar.

Asimismo, ha subrayado que el preacuerdo consiste en una "participación del 30 por ciento, no de una oferta o control de Prisa", si bien no ha ofrecido más detalles hasta que la "adquisición se materialice en los próximos días". Según ha explicado, se aportará a Media Capital los recursos financieros adicionales aunque no ha desvelado el valor del negocio. No obstante ha admitido que "los contratiempos y atrasos han dilapidado más y más valor del Grupo Media Capital, teniendo un impacto obviamente en el precio de venta".

Por otro lado, ha señalado que ya ha informado de la operación "de forma transparente a todas las entidades interesadas", así como a los reguladores de competencia.

"Reestructuración exitosa en media capital"

La entrada de Mario Ferreira en el capital de Media Capital ha sido considerada "muy positiva" por su trayectoria "como inversor responsable y de éxito", según han subrayado fuentes del mercado. Estas mismas fuentes han valorado a Europa Press la trayectoria de Ferreira como "inversor responsable y de éxito, orientado al crecimiento, así como su gran compromiso con Portugal y con su economía".

Por ello consideran que con esta operación se garantiza que se lleve a cabo una reestructuración exitosa en Media Capital y manteniendo los ratios en el medio plazo sin compromiso de aportar financiación adicional.

Periodo de exclusividad hasta el 15 de mayo

El acuerdo con Prisa contempla un periodo de exclusividad hasta el próximo día 15 de mayo y recoge los términos y condiciones iniciales en los que las partes estarían dispuestas a llevar a cabo la operación y los pasos a seguir para su culminación. En estos plazos se incluye los contactos preliminares con las autoridades reguladoras portuguesas y la obtención de un waiver de determinados acreedores financieros de Prisa, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En virtud de este acuerdo, las partes prevén formalizar la operación mediante la ejecución de una transmisión en bloque de las acciones con arreglo a los términos y condiciones estándar para este tipo de operaciones. El contrato también prevé que, una vez completada la venta, se adopten las medidas necesarias para que Pluris tenga una representación adecuada (no de control) en el Consejo de Administración de Media Capital.

Prisa seguirá siendo el único accionista de control de Media Capital y no habrá un pacto de accionistas entre las partes ya que, según el grupo español, Pluris es un coinversor ideal en Media Capital dado "el compromiso que ha demostrado con Portugal y su economía, apoyar y ayudar al equipo directivo de su filiar portuguesa, su experiencia financiera y su capacidad para proporcionar, si es necesario, financiación adicional.