Ferrovial ampliará capital hasta en 310,8 millones para el pago de su dividendo

El Consejo de Administración de Ferrovial ha acordado llevar a cabo un aumento de capital social liberado con cargo a reservas por un importe máximo de 310,8 millones para retribuir al accionista mediante la fórmula denominada "Ferrovial Dividendo Flexible", ha informado hoy la compañía.



En un comunicado dirigido a la CNMV, Ferrovial ha explicado que este programa tiene por objeto ofrecer de nuevo a todos los accionistas la opción, a su libre elección, de recibir acciones liberadas de la compañía de nueva emisión.



Los accionistas podrán optar, alternativamente, por recibir un importe en efectivo mediante la transmisión a la compañía de los derechos de asignación gratuita que reciban por las acciones que posean.



El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 45.



Con este programa, cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de Ferrovial que tenga, derechos que serán negociables en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre ambos inclusive (15 días naturales).



Finalizado ese plazo, los derechos se convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión de Ferrovial.



Los accionistas podrán escoger entre no transmitir sus derechos de asignación gratuita, con lo que al final del periodo de negociación recibirá acciones nuevas totalmente liberadas, o transmitirlos en su totalidad o parte a un precio fijo garantizado (0,404 euros brutos por derecho), con lo que optaría por monetizar sus derechos y percibir su retribución en efectivo.



Los accionistas que deseen aceptar el compromiso de compra de derechos asumido por Ferrovial y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 8 de noviembre de 2017.



También podrían transmitirlos de forma total o parcial durante el periodo de negociación, con lo que igualmente optarían por monetizar sus derechos, si bien no recibirían un precio fijo garantizado, sino al precio del mercado.



Esta fórmula de retribución al accionista se ha utilizado durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016.