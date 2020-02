Reino Unido paraliza la construcción de la tercera pista de Heathrow de Ferrovial

Golpe a Ferrovial. Un tribunal británico ha aceptado un recurso de varios grupos de activistas defensores del cambio climático contra la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, lo que paraliza el proyecto de construir una nueva pista en el aeródromo, gestionado por la constructora española. Heathrow Airport Holdings, cuyo máximo accionista es Ferrovial, ya ha anunciado que apelará a la Corte Suprema la sentencia, según recoge EFE.

En una audiencia celebrada este jueves, el tribunal de Apelaciones de Londres falló a favor de los activistas y organizaciones opuestos a los planes de ampliación del aeródromo al considerar que el proyecto debía haber tenido en cuenta el Acuerdo de París, según informan los medios locales. El tribunal añade que el Gobierno no tiene intención de recurrir el dictamen y precisa que los planes de expandir el aeropuerto con una tercera pista podrían todavía prosperar en un futuro siempre y cuando el proyecto se ajuste a los compromisos climáticos adquiridos por el Reino Unido.

Uno de los tres magistrados ha explicado que el tribunal no se ha pronunciado sobre la pertinencia de que exista otra pista en el aeropuerto. "No hemos decidido y no podríamos decidir que no habrá una tercera pista de aterrizaje en Heathrow", ha explicado. La "consecuencia" para el Ejecutivo del dictamen de hoy implica que "el Gobierno tendrá ahora la oportunidad de reconsiderar su plan, de acuerdo con los requerimientos obligatorios impuestos por el Parlamento", explica.

Ferrovial controla el 25% del operador privado Heathrow Airport Holdings Limited, encargado de la gestión del aeródromo, y tiene como socios al fondo soberano catarí Qatar Investment Authority (20%), el inversor institucional canadiense CPDQ (12,62%) y el fondo de Singapur GIC (11,20%), entre otros.

Entre los demandantes figura un grupo de distritos de la capital a los que afectaría la infraestructura, organizaciones medioambientales como Greenpeace, Friends Of The Earth y Plan B y el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. Nada más hacerse público el dictamen, el alcalde se congratuló con la decisión judicial: "¡Hemos ganado! Hoy hemos bloqueado los planes del Gobierno conservador de construir una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow", señaló.

Para Khan el fallo es un "victoria principal para todos los londinenses que se sienten apasionados sobre erradicar la emergencia climática y limpiar nuestro aire". En una audiencia previa celebrada el pasado octubre, los abogados de los activistas argumentaron que cuando el Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto, el entonces ministro de transporte Chris Grayling no tuvo en cuenta la legislación medioambiental o los problemas que plantea el cambio climático.

Cuando era alcalde de Londres, el actual primer ministro británico, Boris Johnson, se opuso a los planes de ampliación y prometió que llegaría a "tumbarse frente a las excavadoras" a fin de impedir que el proyecto prosperara.