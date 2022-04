¿Fin a Movistar Fusión? Sus 9 tarifas con Internet, móvil y TV desde 74 euros

En septiembre de 2012 nació Movistar Fusión. Entonces, Telefónica se convertía en la primera operadora de España que aunaba en una sola factura los servicios de telefonía móvil, fija, televisión y ADSL. Tal y como explicó el que en aquella fecha fuera su presidente, con este paquete sus clientes podrían obtener "descuentos de hasta el 50% en su factura mensual". Ahora, justo una década más tarde, la compañía está tratándose de adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, a un mercado con tanta competencia. Tanto es así que, tal y como ha publicado La Información, está perfilando el que será próximamente el sustituto de Movistar Fusión.

Ahora, uno de sus objetivos es no solo incluir Internet o líneas móviles, también busca añadir en sus paquetes otros servicios como las alarmas o la salud. Precisamente el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, -que estuvo en la 'sala de máquinas' con la configuración del primer paquete convergente en 2012 a las órdenes de Luis Miguel Gilpérez- ya tiene sobre la mesa varias opciones de nuevas tarifas y nuevos nombres en sustitución de Movistar Fusión.

Actualmente, Movistar Fusión tiene hasta nueve paquetes con ofertas. Los dos más asequibles son los de Fusión Inicia (74 euros mensuales) y Fusión Inicia Finito (81 euros mensuales), los únicos que están por debajo de los 100 euros, pero que incluye un dispositivo, 80 canales: los exclusivos de Movistar Plus+ (#0 por Movistar Plus+ y #Vamos por Movistar Plus+) y los canales TDT, dos líneas de móviles y llamadas ilimitadas a fijos.

Fútbol o series

El paquete Fusión Selección con Ficción (116 euros mensuales) incluye un dispositivo y series, cine, 80 canales, Disney+ y Netflix Estándar (2xHD). También dos líneas móviles y llamadas ilimitadas. El de Fusión Selección con LaLiga (105 euros al mes) viene con lo mismo que el anterior, solo que en vez del paquete de ficción con Disney y Netflix, tiene toda laLiga y SERIES.

El paquete de la Fusión Selección con Champions (105 euros al mes), es prácticamente igual que el anterior, pero en vez de LaLiga cuenta con los partidos de Champions y Europa League. Movistar cuenta también con un paquete para aquellos que quieran todo el fútbol (LaLiga, Champions, Europa League...) por 120 euros al mes.

Por último, aquellos paquetes que tienen un precio más elevado son los que incluyen tanto el fútbol como las series, y los estrenos de Movistar Plus+ como el de Fusión Total (150 euros al mes).