Foment ve positivas las medidas del Gobierno pero pide suspender impuestos

La patronal catalana Foment del Treball considera "positivas" las nuevas medidas aprobadas este martes por el Gobierno, pero insiste en pedir la suspensión de la liquidación del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades hasta junio. En un comunicado, Foment y Fepime Catalunya se ha referido así al nuevo paquete de medidas anunciado hoy por el Ejecutivo, que incluye una moratoria del pago de créditos al consumo para las personas en situación de vulnerabilidad económica o bien la ampliación de la moratoria hipotecaria, inicialmente para vivienda habitual, que ahora se extiende a locales y oficinas de autónomos golpeados por la pandemia.

Sin embargo, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado "un SOS al Gobierno" y ha pedido suspender el pago de impuestos hasta junio, "porque las empresas no pueden pagar", sostiene. Como la moratoria fiscal no afecta a IRPF, IVA y Sociedades "no se da respuesta rápida a la necesidad de liquidez de las empresas para afrontar las semanas en que se reduce prácticamente a cero la actividad y la facturación para responder al estado de alarma y hacer frente a la pandemia", según Foment.

El Gobierno ha aprobado una moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pymes, aunque con algunas condiciones, pero Foment alerta de que esta suspensión "queda a expensas de una futura orden ministerial, de modo que su aplicación y ejecución no tendrá efectos inmediatos en la necesidad de liquidez de empresas y autónomos". "Cuando ya se ha atendido el pago de las liquidaciones del mes de marzo, la moratoria es parcial, llega tarde", considera la principal patronal catalana, integrada en la CEOE.

Aunque Foment valora positivamente la medidas sociales para ayudar a los colectivos vulnerables, lamenta que "se cargue a las empresas una buena parte de los costes" y cree que las medidas desplegadas por el Gobierno "no responden a la urgencia que requieren empresas y ciudadanos".

La patronal que preside Josep Sánchez Llibre recalca en un comunicado que "comprende la extrema dificultad de la emergencia sanitaria y económica que sufre España y, en general, el resto del mundo". Sin embargo, insiste en que "es el momento de medidas extraordinarias que atiendan de forma inmediata a los ciudadanos y a las empresas", y apunta que "en el ámbito empresarial el objetivo es facilitar la liquidez necesaria recurriendo a medidas fiscales, que son las que aconseja y prioriza la Comisión Europea a cada estado miembro", remarca.